Постанова уряду щодо дронів – проміжна, треба змінювати закон, - Марія Берлінська

Про це Марія Берлінська розповіла у програмі "Війна і волонтери" журналістці Еспресо.

"Десь з кінця вересня, тобто вже доволі давно, я намагалася вирішити це питання негласно. Я неодноразово спілкувалася з керівником служби експортного контролю Олександром Павліченком. Звертала увагу на це представників влади та депутатів. На жаль, жодної реакції не було. Уся проблема в тому, що звичайний "мавік", на якому тримається уся лінія фронту, на жаль, для служби експортного контролю вважався товаром подвійного призначення, на відміну від інших країн, де він вважався іграшковим дроном. Коли всі ресурси комунікації були вичерпані, у мене не було іншого виходу, ніж піти в публічний простір і розказати це всьому суспільству. Таким чином я написала статтю, яка стала інформаційною бомбою. Я описала ряд проблем, які насправді існують і про які чомусь не прийнято говорити та вирішувати. Тоді почався рух", - розповіла Марія Берлінська.

За цей час волонтерам вдалося добитися скасування гарантійних листів від військових частин, які забирали чимало часу волонтерів і командирів. Також вдалося скасувати мито і ПДВ у митному кодексі та ухвалити постанову, яка фактично виключає з-під контролю державної служби експортного контролю імпорт низки товарів і забирає цей не природній для них контроль.

"По назві навіть видно - це державна служба експортного контролю. Вони повинні контролювати все, що йде на вихід із країни. Наприклад, щоб комплектуючі, мікрочіпи не були реекспортовані кудись в Афганістан, Сирію чи інші країни. Натомість вони чомусь взяли цю функцію контролю імпорту. Це дуже шкідливо. На жаль, за всі ці роки Україна не почала виробляти свої чіпи, високоточні комплектуючі, тепловізійні камери - все це є привозним. І навіть свої безпілотні літальні комплекси, які ми комплектуємо, ми комплектуємо з деталей інших країн світу. Фактично, свої в нас тільки фюзеляжі. А вся начинка всередині, вся авіоніка - з інших країн. Зараз ця постанова є проміжним рішенням. Я на цьому наполягала і говорила це двом віцепрем'єрам Михайлу Федорову та Юлії Свириденко. Я бачу бажання з їхнього боку допомагати у цій сфері і рухати її. Насправді треба міняти закон і прибирати від державної служби експортного контролю не властиву їм функцію контролю імпорту, а фактично - блокування імпорту", - пояснила Марія Берлінська.

За словами Марії Берлінської, через цю службу галузь втратила рік роботи і не могла повноцінно розвиватися.

"Тільки на отримання дозволів витрачалися місяці або люди завозили комплектуючі в кишенях чи домовлялися якось з митниками. Так бути не повинно. Для України зараз це надзвичайно стратегічна галузь. Ворог це дуже добре розуміє, вони вважають 2023 рік роком безпілотних технологій, особисто Путін про це заявив у зверненні до своєї армії у грудні. Вони абсолютно розуміють, наскільки успішно можна працювати ударними дронами, наскільки це дешево і ефективно водночас", - сказала Марія Берлінська.