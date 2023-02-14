Уряд спростив ввезення в Україну товарів військового призначення

Про це повідомили на веб-порталі органів виконавчої влади України, 14 лютого.

"Зокрема, БПЛА та комплектуючих на територію України. Це дасть змогу нашим захисникам та захисницям оперативніше отримувати і використовувати технології на фронті", - зазначається у дописі..

Зокрема відомо, що документ був розроблений спільно Міністерством економіки України та Мінцифри, а відповідні зміни - затверджено на засіданні Кабінету Міністрів України 14 лютого 2023 року.

Також додається, що технології мають важливе значення на полі бої, адже вони змінюють хід війни і зберігають життя українських військових.

"Тому надважливо забезпечити швидкий розвиток та доставку БПЛА, щоб наші захисники та захисниці мали технологічну перевагу над ворогом", - наголошується у дописі.

Читайте також: НАТО планує закликати держави-члени збільшити запаси боєприпасів на тлі виснаження резервів

Зазначається, що прийнята постанова спрощує митне оформлення товарів військового призначення та подвійного використання. Відтепер імпортери зможуть ввезти такі товари без отримання дозволу Держекспортконтролю.

Окрім цього, зміна законодавства дасть поштовх для розвитку українського виробництва оборонної продукції. Працюємо далі, щоб зробити нашу армію найбільш технологічною та переможною.