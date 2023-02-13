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НАТО планує закликати держави-члени збільшити запаси боєприпасів на тлі виснаження резервів

13 лютого, 2023 понедiлок
14:30
Світ НАТО планує закликати держави-члени збільшити запаси боєприпасів на тлі виснаження резервів

Очікується, що НАТО попросить своїх членів збільшити запаси боєприпасів, які були сильно виснажені війною в Україні

Про це повідомило видання Reuters.

Зазначається, що ще до вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року багато країн НАТО не змогли виконати поставлені Альянсом завдання з накопичення озброєнь, оскільки вважалося, що війни на виснаження з масштабними артилерійськими боями відійшли в минуле.

Проте темпи поставок в Україну виснажили західні запаси та оголили дірки в ефективності, швидкості й людських ресурсах ланцюгів постачання.

"Якби Європа воювала з Росією, у деяких країн закінчилися б боєприпаси за лічені дні", - сказав один європейський дипломат

Додається, що НАТО щойно завершила позачергову інвентаризацію запасів боєприпасів, що залишилися, повідомив агентству Reuters на умовах анонімності офіційний представник НАТО.

"Ті цілі НАТО, які ми встановили, а у кожного члена Альянсу є конкретні цілі, здебільшого не досягалися", - сказав урядовець.

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Видання додає, що зараз запаси ще більше скоротилися, тому цілком ймовірно, що НАТО підвищить цільові рівні запасів боєприпасів для своїх членів, зазначило джерело.

"Я був би абсолютно вражений, якби цілі... не були збільшені", - сказав представник НАТО.

Кількість боєприпасів, що залишаються на західних військових складах, ретельно засекречена. Те ж саме стосується і цілей НАТО щодо запасів, які є унікальними для кожної країни-члена і є однією з найбільших таємниць Альянсу.

В принципі, НАТО закріплює за кожною країною-членом конкретні сили і засоби, які Альянс може використати в разі конфронтації.

Крім того, за даними джерела в оборонному відомстві, лише Німеччині не вистачало 20 мільярдів євро до цільового показника НАТО перед вторгненням.

За словами джерела в НАТО, також не вистачало найнеобхіднішого озброєння, починаючи від 155-мм снарядів, що використовуються в гаубицях, і закінчуючи ракетами HIMARS і боєприпасами для систем протиповітряної оборони, таких як IRIS-T, Patriot і Gepard, які широко використовуються українськими військами.

Очікується, що рішення про призначення цих запасів, зокрема, буде прийнято під час саміту лідерів НАТО в Литві в середині липня.

  • 11 лютого стало відомо, що дискусії про передання далекобійних ракет Україні відбуваються у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.
  • Станом на 12 лютого було відомо, що як повідомили джерела The Telegraph, між представниками оборонної промисловості Великої Британії та їхніми київськими колегами тривають переговори про виготовлення британської зброї в Україні.
зброя
війна з Росією
НАТО
Військові новини
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