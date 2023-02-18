"Ми можемо робити свої ударні безпілотники", - Марія Берлінська

Про це Марія Берлінська розповіла у програмі "Війна і волонтери" журналістки "Еспресо".

"Я працювала на фронті і в проміжках приїжджала у Київ. Намагалася піднімати питання галузі і звертати увагу на те, що для нас безпілотні технології, роботизація - ключовий елемент перемоги, - наголошує Марія Берлінська. - Під час повномасштабної війни це стає все більш очевидно тим людям, які приймають в Україні рішення. Війни майбутнього всі будуть роботизовані. Значно дешевше зробити ударний розвідувальний дрон, ніж посилати живих людей. Це значно дешевше, ніж запускати танки та літаки. Ударним дроном, який коштує 20, 30, 40 тисяч доларів можна знищувати склади з боєприпасами, на яких зберігається боєприпасів на десятки, якщо не сотні мільйонів доларів. Україна зараз випрошує зброю по всьому світу. Ми від всього залежні".

Марія Берлінська переконана, в Україні можна виготовляти ударні безпілотники.

"Так, ми залежні від комплектуючих, але їх можна діставати по всьому світу. У цьому особливої проблеми немає, є певні нюанси, але вони вирішуються, - каже Марія Берлінська. - Ті самі "шахеди" зроблені з не складних комплектуючих. У той же час всередині країни блокуються ці процеси. Все, що потрібно зробити - зняти контроль над імпортом. Держава має сказати: ми, на жаль, за 30 років не виробили свого, ми не побудували заводи, не налагодили виробництво чіпів, складної електроніки, оптики, антен. Тому ми зі всього світу просимо волонтерів, великі організації, донорів затягувати все, що можливо. Отак повинна працювати стратегічно ця галузь. Ми збираємо зі всього світу все, що потрібно, і тут будуємо ударні розвідувальні комплекси".