Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Докладаючи надлюдських та організаційних зусиль українські війська стабілізували оборону Бахмута. ЗСУ змогли перейти до проактивних дій з використанням механізованих підрозділів, щоб як мінімум зупинити просування противника та створити умови, аби його відкинути. Вже у відкритому доступі є матеріали, як наші механізовані підрозділи застосовують американські бронетранспортери М113, а це найлегші машини, які зараз може витримати ґрунт. І якщо такі машини використовуються для контратак проти росіян, то це показує, що наші війська почувають себе у стабільнішому й надійнішому положенні, ніж тиждень тому", - зазначив експерт.

Іван Киричевський додав, що всупереч зусиллям ворога на Бахмутському напрямку, наші логістичні комунікації підтримуються, тому що нам треба підвозити боєкомплект не тільки для піхоти, але й для бронетранспортерів.

"Описуючи ситуацію у Бахмуті, ми не можемо не згадати Авдіївку. Ситуація виглядає так, що не завершивши кампанію боїв за одне місто, ворог хоче спробувати нас скувати боями за інше важливе для нас місто, Авдіївку. На жаль, росіяни вміють збирати великі масиви даних, але, на щастя, вони з ними не поводяться професійно. Вони ставлять завдання, але не оцінюють своїх власних можливостей. Підтримувати належним чином рівень вогневого впливу та зусилля під Бахмутом противнику допомагало те, що він туди стягнув усю наявну великокаліберну артилерію, самохідні міномети "Тюльпан", самохідні гармати типу 2С7 калібру 203 мм, які відомі під індексом "Піон". А мобілізаційний резерв та вагнерівці були придатком. Армія РФ демонструє перенесення зусиль на Авдіївку, вони думають розтягнути наші комунікації та хочуть скувати наші війська. Але для того, щоб руйнувати наявні об‘єкти в Авдіївці, росіяни були вимушені покладатися на застосування плануючих бомб із тактичної авіації", - прокоментував військовий експерт.

Іван зазначив, що Авдіївка переважно зруйнована, але там ще залишається великий індустріальний об‘єкт, який можна використати для оборони - це місцевий коксохімічний комбінат.

"Росіяни почали знімати частину підрозділів навіть з Бахмута. Розтягуючи свої ресурси, вони можуть зазнати близької до катастрофи невдачі та створити нам передумови, щоб ми й там перейшли до контрнаступу, відкидаючи противника від цих двох важливих для нас міст. Коли справа доходить до того, що Сили Оборони України нав‘язують протиборство противнику, то він починає пасувати. І ЗСУ мають простір для застосування асиметричних методів ведення оборони, які у рази прискорюють кількість втрат у живій силі ворога", – підсумував Киричевський.