Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті інституту йдеться про те, що російські війська досягли незначних успіхів у Бахмуті та його околицях на тлі повідомлень про збільшення темпів російських операцій навколо Авдіївки.

Станом на 20 березня російські війська, ймовірно, здобули додаткові позиції на південному заході та півночі Бахмута, а також на північному заході від Бахмута між Богданівкою та Хромовим.

ISW повідомляв, що збільшення темпів російських операцій у районі Авдіївки призвело до значних втрат і, ймовірно, є помилковою спробою відвернути українські сили від інших ділянок фронту.

Водночас аналітики ISW не помітили, щоб російські війська зосереджували значну бойову силу на околицях Донецька, і малоймовірно, що окупанти зможуть витримати цей тимчасово збільшений темп.

За оцінками ISW, загальний російський весняний наступ, ймовірно, наближається до кульмінації, і російські війська можуть активізувати зусилля, щоб досягти навіть незначних успіхів, перш ніж втратять ініціативу на фронті в Україні.

"Залишається ймовірним, що російський наступ може змусити Україну відступити з Бахмута та/або Авдіївки, хоча наразі це не видається ймовірним", – повідомляють експерти.