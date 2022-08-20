Не зрозуміло, чому СБУ дає мало інформації про викриття агентів РФ, - політтехнолог Подорожній
Необхідно створювати органи, які будуть займатися внутрішньою безпекою, на заміну Служби безпеки України
Про це в ефірі Еспресо заявив політтехнолог Юрій Подорожній.
"Я впевнений, що вплетено в українську владу дуже багато людей, які працюють на Росію та ФСБ. Мені не зрозуміло, що СБУ так мало дає інформації по викриттю цих мереж. Або і СБУ повністю проникнуто цією агентурою, або вони нічого не роблять", - сказав він.
На його думку, в обох випадках необхідно створювати інші органи, які будуть займатися внутрішньою безпекою та викривати цих людей.
"Ці люди й сьогодні приймають рішення, ставлять підписи на важливих документах, які спрямовують нас не в тому напрямку, який потрібен. Ми 30 років бачили, що влада приймає дивні рішення. Це питання є досить серйозним, яке необхідно вирішити, не дивлячись на війну. Ми й далі будемо тупцювати на місці за допомогою кадрів, які тут розставляла ФСБ - від армії до найвищих щаблів влади", - підсумував політтехнолог.
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