Не зрозуміло, чому СБУ дає мало інформації про викриття агентів РФ, - політтехнолог Подорожній

Про це в ефірі Еспресо заявив політтехнолог Юрій Подорожній.

"Я впевнений, що вплетено в українську владу дуже багато людей, які працюють на Росію та ФСБ. Мені не зрозуміло, що СБУ так мало дає інформації по викриттю цих мереж. Або і СБУ повністю проникнуто цією агентурою, або вони нічого не роблять", - сказав він.

На його думку, в обох випадках необхідно створювати інші органи, які будуть займатися внутрішньою безпекою та викривати цих людей.

"Ці люди й сьогодні приймають рішення, ставлять підписи на важливих документах, які спрямовують нас не в тому напрямку, який потрібен. Ми 30 років бачили, що влада приймає дивні рішення. Це питання є досить серйозним, яке необхідно вирішити, не дивлячись на війну. Ми й далі будемо тупцювати на місці за допомогою кадрів, які тут розставляла ФСБ - від армії до найвищих щаблів влади", - підсумував політтехнолог.