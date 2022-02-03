Небезпека меншою не стала, але це не означає, що вторгнення РФ неминуче, - Княжицький

Про це він сказав у ефірі програми "Говорить Великий Львів" на Еспресо.TV.



"Трагедія в тому, що ми про цю ймовірність можемо лише гадати, тому що в недемократичній країні, якою є РФ це рішення приймає лише один диктатор. який ще й не може отримувати об'єктивну інформацію, як і будь-який диктатор. І що в нього в голові, з чим він прокинеться - ми не знаємо. Те, що ми маємо зараз робити - ми маємо розуміти, що небезпека дуже висока. Я їхав зараз машиною сюди з Верховною Ради і читав, що Російська гаврдія (внутрішні війська) підтягуються до кордонів України - це небезпека, бажання окупувати українські міста. Читав, що підрозділи з Чечні, кадировці так звані теж вирушили у сторону України і це вже зафіксовано", - зазначив Княжицький.



Він вважає, що Україна має готуватись до можливих масштабних бойових дій.



"З моєї точки зору, небезпека меншою не стала. Це не означає, що ми матимемо неминучу війну, але це означає, що ми розуміємо, що Путін до неї готується - ми теж маємо готуватися. Готуватися - це бути відповідальними", - додав нардеп.



Княжицький прокоментував формат співпраці між Україною, Польщею та Великою Британією.



"Треба зрозуміти, що це не мала бути оборонна угода. Це звичайна угода про співпрацю, про постачанні зброї, яка жодним чином не підміняє НАТО, не гарантує нам нічого і не створює нових альянсів. Ми вдячні британцям і полякам, які військово-технічно готові з нами співпрацювати. Я думаю, що ця угода буде підписана", - підсумував він.



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