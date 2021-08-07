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Недотримання на ТБ мовного законодавства загрожує національній безпеці, - Кремінь

7 серпня, 2021 субота
12:20
Суспільство Тарас Кремінь

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що демонстрація російськомовних серіалів та фільмів несе загрозу національній безпеці України

Про це Кремінь заявив у етері "24 каналу".

За його словами, трансляція серіалів російською мовою порушує чинне мовне законодавство, за яким від 16 липня усі стрічки мають дублюватися українською.

"Якщо виходити з позиції Конституційного суду України, то недотримання мовного законодавства ставить під загрозу питання національної безпеки та оборони України", – сказав Кремінь. 

Він зазначив, що з порушниками намагаються боротися, але трансляція стрічок російською мовою залишається системним порушенням.

  • Нагадаємо, 25 липня медіаюрист Алі Сафаров заявив, що рішення медіагрупи "1+1 медіа" демонструвати фільми та серіали російською мовою є грубим порушенням закону
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Тарас Кремінь
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