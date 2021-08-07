Недотримання на ТБ мовного законодавства загрожує національній безпеці, - Кремінь
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що демонстрація російськомовних серіалів та фільмів несе загрозу національній безпеці України
Про це Кремінь заявив у етері "24 каналу".
За його словами, трансляція серіалів російською мовою порушує чинне мовне законодавство, за яким від 16 липня усі стрічки мають дублюватися українською.
"Якщо виходити з позиції Конституційного суду України, то недотримання мовного законодавства ставить під загрозу питання національної безпеки та оборони України", – сказав Кремінь.
Він зазначив, що з порушниками намагаються боротися, але трансляція стрічок російською мовою залишається системним порушенням.
- Нагадаємо, 25 липня медіаюрист Алі Сафаров заявив, що рішення медіагрупи "1+1 медіа" демонструвати фільми та серіали російською мовою є грубим порушенням закону.
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