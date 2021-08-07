Недотримання на ТБ мовного законодавства загрожує національній безпеці, - Кремінь

Про це Кремінь заявив у етері "24 каналу".

За його словами, трансляція серіалів російською мовою порушує чинне мовне законодавство, за яким від 16 липня усі стрічки мають дублюватися українською.

"Якщо виходити з позиції Конституційного суду України, то недотримання мовного законодавства ставить під загрозу питання національної безпеки та оборони України", – сказав Кремінь.

Він зазначив, що з порушниками намагаються боротися, але трансляція стрічок російською мовою залишається системним порушенням.