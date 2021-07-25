Закон не містить винятків для серіалів, навіть якщо вони створені за сприяння президента, - медіаюрист про показ серіалів на "1+1" російською мовою

Про це Медіаюрист ГО "Інститут масової інформації" Алі Сафаров заявив у коментарі "Детектор Медіа".

За його словами, частина 6 статті 23 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка набрала чинності 16 липня, передбачає, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова.

"Фільми розповсюджуються та демонструються в Україні, у тому числі, на телебаченні, дубльованими або озвученими державною мовою. Поряд із державною мовою іноземні фільми можуть містити аудіодоріжки, виконані іншими мовами. Закон не містить жодних виключень для телесеріалів, навіть якщо вони створені за сприяння чинного президента або міністра культури", - сказав Сафаров.

Він підкреслив, що "закон не містить виключень для телеканалів, навіть якщо вони активно сприяли обранню чинного президента".

"Для "поступового переходу" законом було відведено два роки – спеціально щоб бізнес здійснив всі необхідні заходи. У випадку порушення цієї норми для порушника, включаючи телеканали, мають настати юридичні наслідки", – зазначив Сафаров.

Він додав, що вимоги щодо мови демонстрації фільмів входять в норми законодавства про кінематографію як їх частина.

"Таким чином і уповноважений з захисту державної мови, і Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення мають право і обов’язок застосувати санкції до порушників мовного законодавства. Бездіяльність посадових осіб зазначених органів – є порушенням законодавства України і має тягнути за собою відповідальність для таких посадових осіб", – підсумував Сафаров.