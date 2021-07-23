Група "1+1 медіа" знову транслюватиме серіали та фільми російською

Про це йдеться у заяві медіагрупи.

Там нагадали, що 16 липня почали діяти норми мовного закону щодо фільмів і серіалів на телебаченні.



"За цей час стало очевидним, що не в усіх учасників ринку сформувалася одностайна позиція щодо тлумачення законодавства. Як наслідок, утворилися нерівні конкурентні умови для мовників, які від 16 липня перейшли на 100% трансляцію фільмів і серіалів українською мовою", - йдеться у заяві.



Виходячи з тлумачень низки законів та норм, компанія прийняла рішення "поступово переходити на українську мову у фільмах і серіалах.



"Надалі такі продукти транслюватимуться мовою оригіналу в межах чинного законодавства. Це рішення не в останню чергу зумовлено негативною реакцією на дубльований продукт з боку великої частини наших глядачів, які звикли до перегляду фільмів та серіалів саме у тому вигляді, з яким продукт було створено від початку", - заявили у медіагрупі.

У заяві йдеться, що група продовжить інвестувати у якісний дубляж і контент українською мовою.

Телеканал "1+1 " 19 липня показав серіал "Свати" в українському дубляжі. Однак глядачі почали висловлювати у соцмережах невдоволення цим дубляжем – скаржилася як на якість дубляжу, так і просто намову. 22 липня серіал транслювали російською.

Народний депутат Микола Княжицький публічно звернувся до Нацради з питань телебачення та радіомовлення з проханням відреагувати на порушення закону про мову.