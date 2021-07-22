Негода в Одесі: за день випало 80% місячної норми опадів

“Починаючи з 22 липня, о пів на другу ночі, внаслідок зливи, виникли чисельні підтоплення у Суворовському, Приморському, Малиновському та Київському районах міста (найбільш резонансні: Отамана Головатого, вулиця Балківська, Радіальна, Шефська, Бабеля, Болгарська, Ріхтера, Академіка Філатова, Авдєєва-Чорноморського, Шляхова, Буніна, Промислова, Хімічна)”, - йдеться в повідомленні.

Підрозділами ДСНС здійснили 40 виїздів, з них 19 вночі. Евакуйовано та врятовано більше 30 осіб.

Ситуація залишається складна на ділянці в районі Пересип. На вулицях Отамана Головатого та Чорноморського Козацтва рівень води сягає від 40 до 90 см.

Також повідомляється, що в Одеській області в селі Нерубайське вода з місцевого ставка вийшла з берегів. В результаті підтопило 10 приватних будинків.

Внаслідок негоди знеструмлено 23 населених пункти: Любашівський - 4 населених пункти, Ширяївський - 1, Біляївський - 11, Білгород-Дністровський район - 7 населених пунктів. Для відновлення енергопостачання працюють 49 бригад, 141 чоловік і 59 одиниць техніки.

Нагадаємо, у ніч на 22 липня в Одесі була злива. Затопило вулиці, рух автотранспорту ускладнено.

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