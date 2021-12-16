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"Нехай іде на детектор і підтверджує": Арахамія щодо заяви Богдана про зарплату "слуг" у конвертах за "потрібні" голосування у Раді

16 грудня, 2021 четвер
18:00
Суспільство Давид Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давида Арахамії вважає, що колишній керівник ОПУ Андрій Богдан має піти на детектор і підтвердить свою заяву, що "слуги" щомісяця отримують у конвертах гроші за "потрібні" голосування у Верховній Раді

Про це він заявив у кулуарах Верховної Ради, передає Еспресо.TV.

"Я подивився (інтерв’ю Богдана, - ред.) він спеціаліст широкого профілю, тому я не забиратиму його хліб. Можливо ще три години буде якихось додаткових інсайдів", - сказав Арахамія.

Він також прокоментува заяву Богдана про зарплати в конвертах та штрафи за не голосування для депутатів-слуг.

"Нехай та людина, яка когось звинувачує йде на детектор і підтверджує, тому що я теж можу багато чого сказати, але не буду, на відміну від пана Богдана, тому що це не правильно робити з точки зору корпоративної етики. А якщо хтось бачить порушення, то пану Богдану треба не язиком балакати в ефірі, а піти і написати про це у правоохоронні органи. Він юрист і досвідчений адвокат, тому зробить це професійно і самостійно", - заявив нардеп.

Арахамія запропонував обговорювати не лише фракцію "Слуга народу", адже у нього з’явилася інформація про те, що депутати інших парламентських політичних сил можуть отримувати зарплату в конвертах.

"Я багато разів звертався у правоохоронні органи, тому знаю які правила. Вони кажуть, якщо ти подаєш заяву, то зроби це з конкретизацією – від кого ти це дізнався, коли, хто ще може підтвердити. Враховуючи, що у мене поки що немає такої конкретики, то я не звертався до правоохоронних органів. Але я звертаюся до вас, тому що ви тут постійно чергуєте, багато спілкуєтеся з усіма депутатами, точно щось додатково знайдете", - додав він.

  • Нагадаємо, колишній голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що депутати від партії "Слуга Народу" щомісяця отримують у конвертах гроші за "потрібні" голосування у Верховній Раді.

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гроші
конверт
Слуга народу
Давид Арахамія
детектор
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