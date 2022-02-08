"Нехай посилює охорону Мінської АЕС": екснардеп Лапін попередив Лукашенка, що у разі війни бойові дії відбуватимуться не лише в Україні

Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.



"Користуючись нагодою, я хочу запевнити пана Лукашенка, що хоч один військовослужбовець, мені по барабану, під яким прапором він це зробить, перетне державний кордон України з сторони Білорусі, нехай посилює охорону Мінської АЕС та білоруських ТЕС. Якщо вони думають, що українці будуть сидіти як "терпіли" лише на своїй території і вести війну, я думаю, що ми допоможемо нашим браттям-сябрам відновити конституційний лад і звільнити їх від ярма диктатора Лукашенка", - сказав Лапін.



Читайте також: Лукашенко про війну з Україною: "Максимум 3-4 дні. Автомати дерев'яні... Там нікому проти нас воювати. Володя Зеленський трухнув"



Він попередив, що ця можлива війна не буде лише на території України.



"Вони яким чином будуть наших заробітчан фільтрувати? Якщо в заробітчанина з Тюменської області родичі загинуть під Хмельницьким від російської ракети, у Тюмені також може гахнути. Вони думають, що на території України назбирались "терпіли" і "будуть терпеть". Чорта з два вони вгадали і Лукашенко в першу чергу. Населення Білорусі, якщо звідти забрати, всіх тих, хто не задоволений режимом Лукашенка, то буде менше, ніж міста Києва. Я хочу сказати, що бровадні заяви цього недодиктатора, що вони Київ "за 2-3 дні", ми босі, голі в 2014 році наваляли одній з найбільших армій світу. Повірте мені, деморалізована Білорусь, вони будуть перші скидувати і диктатора, і те, ярмо, яке на них навалилося. А наше завдання буде їм домомогти", - підсумував нардеп,

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb