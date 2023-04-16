Про це сьогодні, 16 квітня, повідомляє офіційний сайт ПЦУ.

"Сила зла є тимчасовою, а перемога правди і добра – вічні. В цьому нас переконує та утверджує воскресіння Христове, тому серед горя й страждань, серед болю та втрат ми нині святкуємо. Ми плачемо за нашими полеглими новітніми героями, за нашими звитяжними захисниками, які віддали життя на полі бою за свободу й незалежність України, за нас із вами та за майбутнє наступних поколінь українського народу, але плач наш заспокоюється впевненістю у воскресінні, коли наші герої за виняткову жертовну любов отримають нев’янучий вінець слави", - зазначив духовний лідер українських православних.

"Сьогодні ми в молитвах згадуємо всіх постраждалих, поранених, вигнаних із рідного дому, всіх, хто святкує Великдень в умовах тимчасової окупації, у полоні, під владою ворога", - додав Епіфаній.

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"Нехай радість Воскресіння Христового світлом надії на перемогу й відновлення осяє і вас у цей важкий час!", - додав він.

Також митрополит подякував усім, хто допомагає українцям у їхніх стражданнях та захисті від агресії з боку Росії.

"Ми з удячністю згадуємо нині тих, хто виявляє співстраждання, допомагає біженцям та всім, хто має в чомусь якусь потребу. Ми вдячні всім нашим союзникам та людям доброї волі, адже завдяки їхній підтримці Україна успішно протистоїть російській агресії та продовжує боротьбу за свою власну свободу та за краще майбутнє для всього світу", - наголосив предстоятель ПЦУ.