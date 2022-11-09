Нелюдські умови та засоби захисту минулого сторіччя: в російських "мобіків" погіршується морально-психологічний стан, - Генштаб
У Генштабі розповіли, що в мобілізованих росіян, які проходять підготовку у РФ, погіршується морально-психологічний стан через погані умови перебування та старе оснащення
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 9 листопада.
Повідомляється, що у "мобіків", які проходять підготовку в Курській та Брянській областях, суттєво погіршується морально-психологічний стан через відмінність картинки російської пропаганди від дійсної ситуації, нелюдські умови перебування та відсутність обіцяних виплат.
Також Генштаб розповів, що підрозділам, які проходять підготовку в районі міста Барановичі Брестської області, видали оснащення, виготовлене ще у минулому сторіччі. Зазначається про металеві шоломи зразка Другої світової війни та засоби захисту періоду 60-70 років.
Окрім того, за словами Генштабу, через погані умови зберігання значна частина стрілецької зброї росіян, а саме автоматів АК-74, у неробочому стані.
- Раніше стало відомо, що Путін узаконив у Росії мобілізацію в'язнів, за винятком терористів, держзрадників та педофілів.
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