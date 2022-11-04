Відповідний закон сьогодні, 4 листопада, підписав Володимир Путін, інформує ТАСС.

Цим же законом визначено, що не можуть бути мобілізовані засуджені, які вчинили злочини проти статевої недоторканності неповнолітнього, а також мають терміни, що відбуваються за такими статтями: тероризм, захоплення заручників, створення незаконних збройних формувань, викрадення транспортних засобів, ядерний тероризм, держрада, шпіонаж та екстремізм.

Як зазначає ВВС, це дозволяє мобілізувати сотні тисяч умовно засуджених або нещодавно звільнених із колоній громадян, яким раніше служити в армії було заборонено.

Юристи говорили, що легалізація такого заклику говорить про плани нової хвилі мобілізації та дозволить силовикам чинити тиск на колишніх засуджених для того, щоб змусити їх погоджуватися на мобілізацію під загрозами нового кримінального переслідування.

Іншими указами Путін, зокрема, прирівняв "добровольців" до статусу військових, дозволив альтернативну службу та включив період мобілізації у загальний трудовий стаж.

Відзначимо, що практику вербування в'язнів у ряди ПВК "Вагнера" вже тривалий час проводить близький соратник Путіна Євген Пригожин. На дивлячись на незаконність цього процесу, йому ніхто ніколи не перешкоджав – навпаки було повне сприяння.

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