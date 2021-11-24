Немає передумов говорити про припинення імпорту електроенергії з Білорусі, — експерт Корольчук

Таку думку озвучив Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, в ефірі програми "Energo live" з Уляною Панасюк на телеканалі "Еспресо".



"Поставки електроенергії припинялися через те, що блок Білоруської АЕС вийшов на короткостроковий ремонт. Для мене було дивно, що всі так впевнено заявляли, що імпорт електроенергії припинився зовсім. Бо технічно поки що немає жодних підстав говорити, що імпорт електроенергії з Білорусії буде припинений", — сказав Корольчук.



За його словами, чим нижче буде температура — тим ймовірніше імпорт електроенергії з Росії.

18 листопада припинився імпорт електроенергії з Білорусі, повідомили в Укренерго.

Відповідно до звіту про роботу енергосистеми 22 листопада, імпорт електроенергії з Білорусі становив 9,96 млн кВт/год.