Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Росії немає сенсу зберігати дипломатичну присутність на Заході", - заявив очільник МЗС РФ Сергій Лавров на зустрічі з випускниками ВНЗ, що готують дипломатів.

У ЦПД впевнені, що слова Лаврова були підводкою до його основного наративу: "Країни так званого третього світу – Азії, Африки, Латинської Америки – потребують додаткової уваги РФ".

"Маніпулятивні заяви спрямовані на стримання падаючого рейтингу МЗС РФ серед росіян, а також це може стати моральною підготовкою росіян до повного розриву дипломатичних стосунків Росії з Заходом Таким чином, Лавров використовує підміну понять і висвітлює дипломатичну ізоляцію РФ, як бажання кремля припинити співпрацю з країнами ЄС", - пишуть у Центрі протидії дезінформації.

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