"Немає сенсу зберігати дипломатичну присутність на Заході": ЦПД назвав основний наратив, який сьогодні просуває Росія
Центр протидії дезінформації назвав основний наратив, який сьогодні, 19 жовтня, просувають російські ЗМІ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Росії немає сенсу зберігати дипломатичну присутність на Заході", - заявив очільник МЗС РФ Сергій Лавров на зустрічі з випускниками ВНЗ, що готують дипломатів.
У ЦПД впевнені, що слова Лаврова були підводкою до його основного наративу: "Країни так званого третього світу – Азії, Африки, Латинської Америки – потребують додаткової уваги РФ".
"Маніпулятивні заяви спрямовані на стримання падаючого рейтингу МЗС РФ серед росіян, а також це може стати моральною підготовкою росіян до повного розриву дипломатичних стосунків Росії з Заходом Таким чином, Лавров використовує підміну понять і висвітлює дипломатичну ізоляцію РФ, як бажання кремля припинити співпрацю з країнами ЄС", - пишуть у Центрі протидії дезінформації.
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