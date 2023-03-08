Немає варіантів для наступу росіян на Лиман найближчим часом, - військовий експерт Коваленко
Попри те, що росіяни накопичують сили та засоби на Луганщині - перспектив для наступу найближчим часом немає через вогневий тиск ЗСУ
Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Олександр Коваленко.
"Росіяни продовжують накопичувати сили на напрямку "Сватове - Кремінна". Сили та засоби збираються там досить серйозні. Вони не змогли реалізувати наступальні дії, тому що промерзання ґрунту мало б бути більш масштабним, бо там багато боліт. Там через ліс і болота треба наступати, тому погода замінісувала всю цю історію", - зазначив він.
За словами Коваленка, очікування також має вплив на потенціал наступу.
"Накопичення відбувається, але вони перебувають у статичному становищі і ЗСУ на них щодня тиснуть ударами - є постійний вогневий вплив. Казати про те, що в них є достатньо великі шанси провести наступальні дії у напрямку Лиману чи більш того, вийти на лівий берег річки Оскіл, я не можу. Таких варіантів я не бачу, що вони мають на це достатньо ресурсу", - підсумував експерт.
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