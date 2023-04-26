Про це розповів експерт з питань зовнішньої та безпекової політики "Центру оборонних стратегій" Олександр Хара в ефірі Еспресо.

"Росія є доволі великою державою за розміром і вона має диверсифіковані економічні відносини з іншими частинами світу, передусім тим самим Китаєм та Індією. І в них є можливість уникати болючого ефекту від санкцій", - розповів експерт.

Хара також додав, що у березні з чорноморських портів Росією було експортовано рекордну кількість нафти - 5,5 млн тонн. В Індію поставки збільшилися в 1,6 раза, у Китай - в 5,5 раза.

"На жаль є недопрацювання і європейців, і американців у питаннях виконання санкцій. Із тих 5,5 млн тонн, які експортовані на зовнішні ринки, були задіяні 8 суден, які мають власників або прапор Європейського союзу. Важливий факт, що відбувається перевалка з танкерів малих на великі біля берегів Греції. І поки що ми не бачимо гострої реакції", - сказав Олександр Хара.