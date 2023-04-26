Необхідно посилювати вже наявні санкції, а не додавати нові, - експерт з безпеки Хара
Росія має достатньо диверсифіковані стосунки зі світом, тож велика кількість, а також різноманіття запроваджених обмежень не дають необхідного ефекту. Через це необхідно посилювати санкції, а не запроваджувати нові
Про це розповів експерт з питань зовнішньої та безпекової політики "Центру оборонних стратегій" Олександр Хара в ефірі Еспресо.
"Росія є доволі великою державою за розміром і вона має диверсифіковані економічні відносини з іншими частинами світу, передусім тим самим Китаєм та Індією. І в них є можливість уникати болючого ефекту від санкцій", - розповів експерт.
Хара також додав, що у березні з чорноморських портів Росією було експортовано рекордну кількість нафти - 5,5 млн тонн. В Індію поставки збільшилися в 1,6 раза, у Китай - в 5,5 раза.
"На жаль є недопрацювання і європейців, і американців у питаннях виконання санкцій. Із тих 5,5 млн тонн, які експортовані на зовнішні ринки, були задіяні 8 суден, які мають власників або прапор Європейського союзу. Важливий факт, що відбувається перевалка з танкерів малих на великі біля берегів Греції. І поки що ми не бачимо гострої реакції", - сказав Олександр Хара.
- 25 квітня, міжнародна санкційна група, група експертів, яку очолюють Андрій Єрмак і Майкл Макфол, представила документ про посилення санкцій проти Росії.
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