Необхідно визнати "Український вибір" Медведчука та ОПЗЖ злочинними організаціями, а не конкретних персоналій, - генерал-майор СБУ Ягун
Генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун вважає, що необхідно визнати антиукраїнські партії, такі як "Український вибір", ОПЗЖ, "Опозиційний блок" і тд, злочинними організаціями, щоб на законних підставах притягувати до відповідальності їх учасників
Заступник Голови СБ України 2014-2015 рр висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Ми зробили величезну помилку. Необхідно було приймати рішення не по персоналіях, а по організаціях. Необхідно було визначити, що "Український вибір" - це злочинна організація й усі, причетні до її існування особи, є злочинцями апріорі. І все: їм заборонено брати участь у політичній діяльності, якщо вони були активістами, їх можуть притягти до відповідальності. За такою ж аналогією треба пройтися й по "Партії регіонів", "Опозиційному блоку" й "Опозиційній платформі - за життя". Тоді ми наперед закрили б дуже багато питань. Тоді ми мали б законні підстави притягувати до відповідальності. А зараз ми можемо лише прийти до них додому й сказати, що стежимо за ними. В межах нашого законодавства ми більше нічого не можемо зробити", - зазначив Ягун.
Генерал-майор додав, що поки антиукраїнські агенти не проявляться, їх не видно, а до відповідальності притягають лише тих, хто публічно висловлює свою позицію.
"Ми бачимо, що час від часу затримуються люди, які або публічно висловлювалися, або мали відношення до організацій, діяльність яких призвела до війни з Росією, або зараз співпрацюють з російськими спецслужбами. Повз них не проходять і жодна колаборація не лишається безкарною. Водночас є приховані зрадники, які проявляють себе лише після прихожу окупантів. До прикладу, якби російські окупанти прийшли на Черкащину й Житомирщину, там би проявилися депутати від антиукраїнської ОПЗЖ. Але довести це неможливо, адже за законом вони поки що нічого не порушили", - зауважив Віктор Ягун.
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