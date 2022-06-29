Необхідно забезпечити поразку Росії у війні проти України, - міністерка закордонних справ Великої Британії Трасс

Про це повідомили Sky news з посиланням на заяву Трасс.

"Моє дуже сильне послання полягає в тому, що ми повинні спочатку перемогти Росію, а потім вести переговори", - наголосила вона.

На думку Трасс, це важливо з погляду європейської безпеки, свободи та демократії.

Також британська міністерка висловилася проти "швидкого миру" з Росією шляхом переговорів, оскільки це може привести до подальшої агресії в майбутньому.

"Ми повинні вивчити уроки минулого, наприклад, провал Мінських переговорів, щоб забезпечити мир у цьому регіоні", - заявила Трасс під час саміту НАТО у Мадриді.

29 червня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що проситиме земляків і далі підтримувати Україну. Також він назвав агресивність Путіна "токсичною маскулінністю", вторгнення в Україну "мачо-війною", а також наголосив на консолідації НАТО перед російським викликом.

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