Необхідно забезпечити поразку Росії у війні проти України, - міністерка закордонних справ Великої Британії Трасс
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що переговори з Володимиром Путіним не призведуть до миру, необхідно забезпечити поразку РФ
Про це повідомили Sky news з посиланням на заяву Трасс.
"Моє дуже сильне послання полягає в тому, що ми повинні спочатку перемогти Росію, а потім вести переговори", - наголосила вона.
На думку Трасс, це важливо з погляду європейської безпеки, свободи та демократії.
Також британська міністерка висловилася проти "швидкого миру" з Росією шляхом переговорів, оскільки це може привести до подальшої агресії в майбутньому.
"Ми повинні вивчити уроки минулого, наприклад, провал Мінських переговорів, щоб забезпечити мир у цьому регіоні", - заявила Трасс під час саміту НАТО у Мадриді.
- 29 червня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що проситиме земляків і далі підтримувати Україну. Також він назвав агресивність Путіна "токсичною маскулінністю", вторгнення в Україну "мачо-війною", а також наголосив на консолідації НАТО перед російським викликом.
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