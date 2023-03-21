Про це повідомляє Luckypunch.net в Instagram.

За словами Ігоря Шевадзуцького йому з тренером цей бій запропонував промоутер Ерол Цейлан і він на нього одразу погодився.

"Баколе має дуже хорошу школу, має класні фізичні кондиції. І він це демонструє у рингу, варто згадати його перемогу над олімпійським чемпіоном Тоні Йокою. Він б'є багато та міцно. Мартін – справді вправний боксер. Я розумію, що для мене цей бій - це шанс та готуюся до того, що він буде дуже важким", - розповів Шевадзуцький, який виграв усі 10 поєдинків серед професіоналів.

На рахунку Баколе 18 перемог та 1 поразка. Її конголезцю у 2018 році завдав американець Майкл Хантер.

Мартін Баколе у ролі спаринг-партнера допомагав готуватися до чемпіонських боїв українцю Олександру Усику та британцю Тайсону Ф'юрі. Конголезець стверджує, що під час одного зі спарингів нокаутував Усика. Промоутер українця Олександр Красюк спростував цю інформацію.