Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Неподалік Іспанії виявили російський підводний човен

Неподалік Іспанії виявили російський підводний човен

20 жовтня, 2023 п'ятниця
19:10
Світ Іспанія

Російський підводний човен і буксир виявили поблизу територіальних вод Іспанії

Про це заявило міноборони Іспанії, повідомляє El Mundo.

Інцидент стався у середу, 11 жовтня. Російський підводний човен класу Кіло II" і буксир "Сергій Балк" були виявлені поблизу Іспанії. У міноборони іспанців наголошують, що російські кораблі не заходили в територіальні води Іспанії, але перебували у водах, що становлять іспанський інтерес.

Російський підводний човен і буксир нібито прямували транзитом через західну частину Середземного моря, на південь від Балеарських островів. Іспанії довелось супроводжували об'єкти, доки вони не покинули цей район.

У міноборони Іспанії також наголосили, що вони супроводжують усі судна, якщо вони наближаються до зон інтересу.

  • Закупівля Іспанією російського газу в липні зросла на 65% порівняно з тим же місяцем торік. За перші сім місяців 2023 року ввіз газу з РФ збільшився на 70%, що склало 21% від загального обсягу іспанського імпорту.
Росія
Іспанія
російський корабель
Читайте також:
Україна ЄС
19 жовтня, 2023 четвер
ЄС остаточно затвердив продовження тимчасового захисту для українських біженців
александр можаев "бабай"
19 жовтня, 2023 четвер
На Запоріжжі ліквідували "Бабая": окупанти називали терориста "символом війни на Донбасі" у 2014 році
вертоліт Мі-8МТВ.
20 жовтня, 2023 п'ятниця
Хорватія передала Україні вертольоти Мі-8
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.74
    Продаж 40.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
20 жовтня
20:03
Анонс
Кінофестиваль Сад пам"яті
Про людей і війну: в Карпатах пройде кінофестиваль "Сад пам’яті"
19:39
водій маршрутки у Червонограді порушив ПДР
В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху
19:15
окупанти крим
Катування, ґвалтування і вбивства цивільних: комісія ООН оприлюднила звіт про воєнні злочини РФ в Україні
19:15
Аналітика
Блекаут
Позичені ППО, захист енергооб'єктів від дронів та генератори для мобільних "вишок": як готуються до нового сезону блекаутів
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 604 дня війни: наступ ЗСУ на лівобережжі Херсонщини та вертольоти Мі-8 від Хорватії
18:56
Оновлено
"Ворскла" vs "Шахтар"
"Зоря" здійснила камбек проти "Оболоні": розклад і результати матчів 11-го туру УПЛ
18:52
Відновлення екології України після агресії РФ: міністерка довкілля та ядерної безпеки Німеччини прибула до Києва
18:50
Ексклюзив
Після ATACMS можна розраховувати на ракети більшої дальності, достатньої для ударів по аеродромах, - політолог Кулик
18:50
Ексклюзив
На фото: монумент "Батьківщина-мати"
У Києві відкрили доступ до "Батьківщини-матері": фоторепортаж Еспресо
18:32
окупанти
Росія почала мобілізацію студентів на Луганщині, - Атеш
18:09
Укренерго
Укренерго перейшло на європейські правила міждержавної торгівлі електроенергією
18:08
OPINION
Володимир Омелян
Байден - президент війни, і він вже переміг
18:03
Антоніу Гутерріш
Генсек ООН відвідав КПП Рафах, щоб домогтися надання гуманітарної допомоги сектору Гази
17:59
Нуссаїр Мазрауї, Баварія, Бундесліга
"Баварія" прийняла рішення стосовно футболіста, який підтримує Палестину
17:58
Кабмін
Уряд скасував проведення всеукраїнського перепису населення у 2023 році
17:53
Справа щодо голови Полтавського ГЗК: перенесений суд, скарга адвокатів і заява підприємства
17:46
Рінат Ахметов і Даріо Срна
Ахметов сказав, що готовий зі мною страждати, - Срна про призначення тренером "Шахтаря"
17:30
окупанти
РФ має ще близько 4 млн артснарядів, - розвідка Естонії
17:30
У найстаршої матері України за рішенням суду заберуть доньку: дівчинка скаржилася на знущання
17:24
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із Шольцом ситуацію на фронті, формулу миру та конференцію з відновлення України
16:46
лисиця
На Дніпропетровщині через війну втричі зросла кількість випадків сказу: постраждали понад 3 тис. людей
16:40
скіфське золото
Колекцію "Скіфське золото" найближчим часом повернуть в Україну, - Мінкульт
16:39
Ексклюзив
Карта. ATACMS
У Defense Express назвали головне завдання Atacms на полі бою
16:37
Росія продовжує продукувати фейки
Росія запустила фейк про голову НБУ Пишного
16:36
зенітна самохідна установка Gepard
Німеччина надала новий пакет допомоги Україні: в ньому серед іншого 3 зенітні установки Gepard
16:29
Ексклюзив
ЗСУ завдали ворогу значних втрат під Авдіївкою за співвідношення сил 1:3 на користь росіян, - експерт Селезньов
16:26
Цукор
Американські вчені з'ясували, що глюкоза може бути першопричиною ожиріння
16:18
Ексклюзив
ЗСУ, дрони
Необхідно формувати автономні снайперські групи - вони виконують величезну кількість завдань, - снайпер ЗСУ Чорноморець
16:06
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
КНДР — новий братній народ росіян. Чому Лавров та Скабєєва змушені були плазувати в Пхеньяні?
16:04
верховний суд крим
Виносила "вироки" Чубарову та Бекірову: суду надали обвинувальний акт щодо судді-колаборантки з Криму
15:56
Оновлено
Джо Байден
Байден анонсував запит коштів для України та Ізраїлю і порівняв Путіна з ХАМАСом, Кремль відреагував
15:51
Дмитро Кулеба
"Сподіваюсь, Орбан вимив руки після того": Кулеба прокоментував зустріч Путіна з прем'єром Угорщини
15:44
Заперечення існування України та агресії РФ: справу митрополита УПЦ МП Лебедя передали до суду
15:16
На фото: Зеленський
Зеленський приїхав до прикордонників на Херсонщину: провів нараду та вручив нагороди
15:11
Ексклюзив
Авдіївка
"Куль і снарядів вистачить на всіх": військовий Фірсов про наступ окупантів на Авдіївському напрямку
15:07
Вірменія
Вірменія закінчила ратифікацію протоколу, який скасовує смертну кару
14:40
Ексклюзив
росія мобілізація орки окупанти
Формально РФ зможе воювати найближчі 3-5 років: військовий експерт Бадрак оцінив військові можливості держави-агресора
14:29
Румунія, прапор Румунії
Румунія планує встановити на кордоні з Україною сучасну антидронову систему, - ЗМІ
14:29
Мавка
У кінопрокаті Південної Кореї з'явилася українська "Мавка"
14:29
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV