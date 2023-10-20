Неподалік Іспанії виявили російський підводний човен
Російський підводний човен і буксир виявили поблизу територіальних вод Іспанії
Про це заявило міноборони Іспанії, повідомляє El Mundo.
Інцидент стався у середу, 11 жовтня. Російський підводний човен класу Кіло II" і буксир "Сергій Балк" були виявлені поблизу Іспанії. У міноборони іспанців наголошують, що російські кораблі не заходили в територіальні води Іспанії, але перебували у водах, що становлять іспанський інтерес.
Російський підводний човен і буксир нібито прямували транзитом через західну частину Середземного моря, на південь від Балеарських островів. Іспанії довелось супроводжували об'єкти, доки вони не покинули цей район.
У міноборони Іспанії також наголосили, що вони супроводжують усі судна, якщо вони наближаються до зон інтересу.
- Закупівля Іспанією російського газу в липні зросла на 65% порівняно з тим же місяцем торік. За перші сім місяців 2023 року ввіз газу з РФ збільшився на 70%, що склало 21% від загального обсягу іспанського імпорту.
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