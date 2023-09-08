В Іспанії зріс імпорт російського газу

Про це інформує Reuters, посилаючись на заяву Міністерства енергетики та навколишнього середовища Іспанії, опубліковану 8 вересня.

Зазначається, що попри збільшення імпорту газу з РФ, загалом країна імпортувала на 14% менше газу впродовж місяця. В результаті частка російського газу в загальному обсязі імпорту зросла до 28% у липні порівняно з 14,5% у тому ж місяці 2022 року.

Наразі Іспанія повністю покладається на іноземний газ. Другим за величиною постачальником після Алжиру, який перекачує газ до Іспанії трубопроводом через Середземне море, є Росія. Імпорт з основних країн-експортерів, Нігерії, Норвегії, Катару і США, впав у липні.

Міністерка енергетики Іспанії Тереза Рібера заявила, що в короткостроковій перспективі країна не планує забороняти імпорт російського газу, оскільки такий крок спричинить стрибок цін, який може завдати шкоди економіці ЄС.