В Іспанії зріс імпорт російського газу
Закупівля Іспанією російського газу в липні зросла на 65% порівняно з тим же місяцем торік: за перші сім місяців року ввіз газу з РФ збільшився на 70%, що склало 21% від загального обсягу іспанського імпорту
Про це інформує Reuters, посилаючись на заяву Міністерства енергетики та навколишнього середовища Іспанії, опубліковану 8 вересня.
Зазначається, що попри збільшення імпорту газу з РФ, загалом країна імпортувала на 14% менше газу впродовж місяця. В результаті частка російського газу в загальному обсязі імпорту зросла до 28% у липні порівняно з 14,5% у тому ж місяці 2022 року.
Наразі Іспанія повністю покладається на іноземний газ. Другим за величиною постачальником після Алжиру, який перекачує газ до Іспанії трубопроводом через Середземне море, є Росія. Імпорт з основних країн-експортерів, Нігерії, Норвегії, Катару і США, впав у липні.
Міністерка енергетики Іспанії Тереза Рібера заявила, що в короткостроковій перспективі країна не планує забороняти імпорт російського газу, оскільки такий крок спричинить стрибок цін, який може завдати шкоди економіці ЄС.
- 8 серпня стало відомо, що Європейський Союз упродовж року після початку повномасштабного вторгнення зміг скоротити постачання російського газу трубопроводами з 50% до 8%.
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