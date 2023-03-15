Неподалік Маріуполя поширюється свинячий грип. Окупанти запровадили карантин

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Новоазовський та Тельманівський райони є сусідніми для Маріуполя.

"На фоні колапсу медицини в Маріуполі, з урахуванням що більшість м’ясних товарів саме з цих районів не складно уявити, як швидко ця хвороба почне підвищувати рівень смертності в Маріуполі. Якась суцільна "чума египетская" прийшла з Росією", - пише Андрющенко.