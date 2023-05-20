Неподалік тимчасово окупованого Енергодара спрацювала ППО
Ввечері суботи, 20 травня, над тимчасово окупованою частиною Запорізької області спрацювала російська ППО
Про це повідомили у Нікопольській районній ВА.
За словами Євгена Євтушенка, над протилежним берегом Нікопольщини працює російське ППО.
Мова йде про місцевість, де розташована Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Водяне та Велика Знам'янка.
"Може бути гучно", - пише Євтушенко.
- У суботу, 20 травня, українська ППО знищила 5 російських безпілотників на Херсонщині та Миколаївщині.
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