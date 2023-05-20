ППО знищила 5 російських безпілотників на Херсонщині та Миколаївщині
У суботу, 20 травня, українська ППО знищила 5 російських безпілотників на Херсонщині та Миколаївщині
Про це повідомляє повітряне командування "Південь".
Українські захисники з повітряного командування "Південь" знищили 5 ворожих БПЛА на Херсонщині та Миколаївщині.
ППО збила 3 ударних БПЛА "Ланцет", а також "Мерлін-ВР" та 1 розвідувальний "Орлан-10".
- Станом на вечір суботи, 20 травня, відомо, що російський ворог збільшив кількість ракетоносіїв в Чорному морі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе