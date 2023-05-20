Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Порівнюючи зі ситуацією вдень суботи, 20 травня, угруповання росіян збільшилось вдвічі. Наразі на бойовому чергуванні перебувають 2 підводних ракетоносії, споряджені 8 "калібрами".

"Враховуючи посилення розвідувальної ворожої активності за допомогою безпілотників, наявну інформацію про імовірну готовність їх авіації до застосування, варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою!", - пише Командування.