"Варто бути уважними до сигналів тривоги": ОК "Південь" відзвітувало про російські кораблі у Чорному морі
Станом на вечір суботи, 20 травня, відомо, що російський ворог збільшив кількість ракетоносіїв в Чорному морі
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Порівнюючи зі ситуацією вдень суботи, 20 травня, угруповання росіян збільшилось вдвічі. Наразі на бойовому чергуванні перебувають 2 підводних ракетоносії, споряджені 8 "калібрами".
"Враховуючи посилення розвідувальної ворожої активності за допомогою безпілотників, наявну інформацію про імовірну готовність їх авіації до застосування, варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою!", - пише Командування.
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