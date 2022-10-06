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Неподалік від Греції затонули два човни з мігрантами, 15 людей загинуло

6 жовтня, 2022 четвер
12:12
Світ

У грецьких водах затонули два човни з мігрантами, 15 людей загинуло, десятки вважаються зниклими безвісти

Про це повідомило AP.

Уранці 6 жовтня берегова охорона Греції повідомила про два затонулих човни. Один із них було виявлено біля східного острова Лесбос. На ньому перебувало близько 40 людей. Вдалося знайти 15 тіл загиблих. П'ятьох людей вдалося врятувати у воді, ще трьох - на скелястому виступі біля місця затоплення. Інші вважаються зниклими безвісти.

Другий човен затонув біля острова Кітіра. Там увечері 5 жовтня затонув катер зі 100 мігрантами. 30 людей вдалося врятувати після того, як зіткнувся зі скелями біля порту села Діакофті на сході острова. Швидкість вітру в цьому районі досягала 70 км/год.

"Ми могли бачити, як човен розбивається об скелі, а люди підіймають на них, щоб спробувати врятуватися. Усі жителі спустилися до гавані, щоб спробувати допомогти", - розповіла AP місцева жителька.

Зазначається, що під час рятувальної операції пожежники спустили мотузки, щоб допомогти мігрантам піднятися на скелі на березі моря. Також у цьому районі буде відкрито школу, щоб надати притулок врятованим. У четвер очікується прибуття військово-морських водолазів.

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Новини
Греція
мігранти
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