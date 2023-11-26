Неподалік від Греції затонуло вантажне судно: загинула людина, 12 зникли безвісти

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що судно Raptor під прапором Коморських островів вийшло з порту Ель-Дехейла в Єгипті та прямувало до Стамбула в Туреччині, коли повідомило про механічну несправність і подало сигнал тривоги.

"З місця виявлено одне тіло", - повідомив представник берегової охорони й додав, що одну людину врятували гелікоптером і доправили до лікарні на острові.

Відомо, що 8 членів екіпажу були єгиптянами, а решта - громадянами Сирії та Індії.