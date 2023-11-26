Неподалік від Греції затонуло вантажне судно: загинула людина, 12 зникли безвісти
У неділю, 26 листопада, вантажне судно, яке перевозило сіль, затонуло біля грецького острова Лесбос. Через це одна людина загинула, а 12 людей вважаються зниклими безвісти
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що судно Raptor під прапором Коморських островів вийшло з порту Ель-Дехейла в Єгипті та прямувало до Стамбула в Туреччині, коли повідомило про механічну несправність і подало сигнал тривоги.
"З місця виявлено одне тіло", - повідомив представник берегової охорони й додав, що одну людину врятували гелікоптером і доправили до лікарні на острові.
Відомо, що 8 членів екіпажу були єгиптянами, а решта - громадянами Сирії та Індії.
- У жовтні поблизу берегів Німеччини зіткнулися два вантажні судна, унаслідок чого британське судно затонуло, кілька людей вважаються зниклими безвісти.
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