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Нерівномірне проведення мобілізації в Росії спричиняє соціальні розломи, – ISW

19 жовтня, 2022 середа
06:14
Суспільство мобілізація рф солдати орки

Проведення часткової мобілізації президентом Росії Володимиром Путіним спричиняє соціальні розломи

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними ISW, нерівномірне проведення часткової мобілізації президентом Росії Володимиром Путіним спричиняє соціальні розломи, які підштовхують російський інформаційний простір до подальшої маргіналізації громад етнічних меншин.

Тим часом Білорусь продовжує надавати свою територію і повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але залишається дуже малоймовірним, що вона вступить у війну на боці Росії.

Також інститут відзначає, що російські війська провели обмежену наземну атаку на півночі Харківської області 18 жовтня, що, схоже, свідчить про те, що російські війська можуть зберігати територіальні претензії в Харківській області, незважаючи на масові втрати під час нещодавніх українських контрнаступів.

  • Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан вважає, що російська військова інфраструктура виявилася не готовою, щоб працювати з великою кількістю мобілізованого люду.

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Росія
мобілізація
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