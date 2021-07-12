"Несправедливо по відношенню до України": Зеленський щодо закликів в ЄС до саміту з Путіним
Президент Володимир Зеленський прокоментував заклики канцлера Німеччини Ангели Меркель і голови Франції Еммануеля Макрона зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, назвавши цю ініціативу "несправедливою" по відношенню до України
Про це сказав Зеленський в інтерв'ю литовському виданню LRT, передає ЛІГА.Новости.
Коментуючи недавню зустріч президента США Джо Байдена з Путіним, Зеленський зазначив, що "це їх право" і "це правильно". Він пояснив свою позицію тим, що мова йде про великі країни, між якими виникло багато питань. Що стосується запрошення Євросоюзом Путіна, Зеленський сказав, що не вважає це зрадою, так як ЄС вже прийняв рішення - зустріч не відбудеться.
У той же час український президент назвав відповідні заклики з боку Меркель і Макрона "несправедливими" по відношенню до України.
"Але, я думаю, що це несправедливо. Оскільки це означає, що вартість будь-якої війни, будь-якого військового конфлікту становить сім років. Тому що після семи років можна знову сісти за спільний стіл і продовжувати жити, як раніше", - сказав він.
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