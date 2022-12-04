Netflix запустив нескінченну трансляцію танцю головної героїні серіалу "Венздей"
У п'ятницю, 2 грудня, Netflix запустив нескінченну трансляцію танцю Венздей, головної героїні з однойменного серіалу
До трансляції можна долучитися у будь-яку хвилину на YouTube-каналі Netflix.
Трансляція має назву "Нескінченний танок Венздей загіпнотизує вас". Зазначається, що цей танок самостійно поставила акторка, що виконує головну роль, - Дженні Ортега. У описі йдеться, що, вигадуючи хореографію, вона надихалась архівними записами з клубів 80-тих років.
Танок Венздей з однойменного серіалу наразі став масовим трендом соціальних мереж.
- Перегляди серіалу "Венздей" за тиждень склали понад 340 млн годин, що стало рекордом на Netflix серед англомовних серіалів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.66
Купівля 39.66Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 40.59Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе