До трансляції можна долучитися у будь-яку хвилину на YouTube-каналі Netflix.

Трансляція має назву "Нескінченний танок Венздей загіпнотизує вас". Зазначається, що цей танок самостійно поставила акторка, що виконує головну роль, - Дженні Ортега. У описі йдеться, що, вигадуючи хореографію, вона надихалась архівними записами з клубів 80-тих років.

Танок Венздей з однойменного серіалу наразі став масовим трендом соціальних мереж.

Перегляди серіалу "Венздей" за тиждень склали понад 340 млн годин, що стало рекордом на Netflix серед англомовних серіалів.

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