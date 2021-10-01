Netflix запустив українську версію
Netflix запустив версію сервісу українською мовою
Про це повідомляє НВ.
Крім того, фільми і серіали будуть доступні не тільки з субтитрами, а й з дубляжем українською.
"Майже через шість років після запуску англомовного сервісу в Україні ми раді запропонувати нашим глядачам сервіс повністю українською мовою", - йдеться в повідомленні.
Серед серіалів Netflix, які доступні в українському дубляжі: "Академія Амбрелла", "Бріджертони", "Сексуальне виховання", "Корона", мультфільм "Мітчелли проти машин", "Ферзевий гамбіт" та інші.
У Netflix з’явилися офіційні сторінки в Facebook, Instagram і YouTube українською. Крім того, доступний україномовний сервіс підтримки через додаток у період з 15:00 до 23:00.
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