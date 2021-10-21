Невакцинованих людей зобов'язали встановлювати застосунок Вдома при в'їзді в Україну: він працює за новими правилами
Кабінет міністрів зобов'язав невакцинованих людей встановлювати застосунок Вдома при в'їзді в Україну
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Згідно з повідомленням, при перетині державного кордону України невакциновані особи будуть зобов'язані встановлювати застосунок Вдома. При цьому він змінить функціональ - відтепер його необхідно встановлювати на 72 години, до моменту, поки особа не зробить тестування на COVID-19. Також скасовано контроль на основі даних геолокації та розпізнавання обличчя.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, за минулий рік застосунком скористалися майже мільйон людей, які поверталися з-за кордону і проходили два тижні самоізоляції.
"Тепер, враховуючи актуальну ситуацію, Вдома змінить свої функції. Його потрібно буде встановлювати лише на 72 години і не потрібно буде проходити контроль за даними геолокації та робити фото", - цитує пресслужба слова Федорова.
У пресслужбі пояснили, що для реєстрації у застосунку Вдома потрібно вказати прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), серію і номер паспорту, місце самоізоляції та номер телефону.
Після цього упродовж 72 годин людина має зробити ПЛР чи антиген-тест, результат якого має підтягнутися у застосунок. Тест обов'язково має бути зроблений у лабораторії, що верифікована Міністерством охорони здоров'я. Після цього застосунок можна видалити. У випадку позитивного результату необхідно зателефонувати сімейному лікарю.
У відомстві також зазначили, що якщо людина з будь-яких причин не зробила тест після перетину кордону, через 72 години застосунок деактивується, а інформація автоматично передаватиметься правоохоронним органам. Вони вибірково перевірятимуть перебування таких осіб у місцях самоізоляції.
Якщо ж людина не встановить застосунок, то, у випадку громадян України, їм доведеться пройти 14-денну обсервацію, а іноземців - відправлятимуть у в'їзді на територію України.
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