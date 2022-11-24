Невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 листопада від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Espreso TV Наталія Діденко.

Протягом дня в західних областях очікується температура повітря -3...+3 градуси. У північній частині 0...+3 градуси.

На Сході та в Центрі +4...+9 градусів (лише на Вінниччині близько нуля).

А на Півдні очікується +7...+12, в Криму до +14 градусів.

Волога погода триватиме, періодично - невеликий дощ та мокрий сніг, залежно від температури повітря.

Східні області втримаються від опадів завтра.

У Києві 25 листопада пройде дощ, можливо іноді з мокрим снігом.

Температура повітря впродовж дня підніметься до +1... +3 градусів.

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