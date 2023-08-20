Про це пише "Суспільне.Спорт".

Це сталося під час першого тайму, на 26-й хвилині матчу. На невідомому була маска, на передній стороні футболки містився напис "Зупиніть Путлера" з карикатурним зображенням президента РФ Путіна. Своєю чергою на звороті було написано "Звільніть Україну" та зображено карту нашої держави без Одещини.

Фото: Getty images

Фото: getty images

Вболівальник намагався підбігти до однієї з лідерок збірної Англії Лорен Гемп, але був затриманий стюардами та виведений з поля. Після кількахвилинної перерви матч продовжився.