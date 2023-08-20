Невідомий вибіг на поле під час жіночого ЧС-2023 з футболу у футболці "Зупиніть Путлера"
Невідомий чоловік під час фіналу жіночого ЧС-2023 з футболу вибіг на поле у футболці з написами "Зупиніть Путлєра" та "Звільніть Україну", на якій зображена карта нашої країни без Одеської області
Про це пише "Суспільне.Спорт".
Це сталося під час першого тайму, на 26-й хвилині матчу. На невідомому була маска, на передній стороні футболки містився напис "Зупиніть Путлера" з карикатурним зображенням президента РФ Путіна. Своєю чергою на звороті було написано "Звільніть Україну" та зображено карту нашої держави без Одещини.
Фото: Getty images
Фото: getty images
Вболівальник намагався підбігти до однієї з лідерок збірної Англії Лорен Гемп, але був затриманий стюардами та виведений з поля. Після кількахвилинної перерви матч продовжився.
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