"Невже готові звести вашу роль у вирішенні найтяжчої безпекової кризи до обговорень?": Кислиця розкритикував Радбез ООН за безпорадність щодо дій РФ в Україні
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що нездатність Ради безпеки ООН впливати на війну Росії проти України зумовлена тим, що вона продовжує вдавати, ніби РФ є повноправним та легітимним постійним членом
Про це він сказав на засіданні Радбезу ООН.
"Ми всі цінуємо свій час, тому дозвольте запитати вас: як наші зустрічі впливають на того, хто посідає місце в Радбезі, передбачене Статутом ООН для іншого суб'єкта, якого вже не існує?" - зауважив Кислиця.
Як відомо, постійним членом Радбезу ООН визначено СРСР, а не РФ.
Постпред зазначив, що ці засідання не впливають ні на безпеку, ні на гуманітарну ситуацію в Україні. При цьому він підкреслив важливість надання допомоги Україні на двосторонньому рівні.
"Невже ви готові звести роль Ради безпеки у вирішенні найтяжчої безпекової кризи на європейському континенті від часів Другої світової війни тільки до обговорень?" - запитав Кислиця.
Також він "наполегливо закликав" Радбез "серйозно зайнятися розв’язанням проблеми сумнівної присутності Росії в цьому залі, яка перешкоджає виконанню Радою її головного обов'язку – підтримання міжнародного миру та безпеки".
Постпред наголосив, що нездатність РБ впливати на війну росії проти України зумовлена тим, що "Рада безпеки продовжує вдавати, ніби Росія є повноправним та легітимним постійним членом".
Він вважає, що роль цього органу не зміниться, "якщо відповідь не буде знайдена найближчим часом".
Довідка: Відповідно до статті 23 Статуту ООН Рада безпеки складається з 15 членів Організації. Китай, Франція, СРСР, Велика Британія та США є постійними членами Радбезу. У свою чергу Росія займає місце постійного члена, адже вважає себе продовжувачкою СРСР.
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