"Невже готові звести вашу роль у вирішенні найтяжчої безпекової кризи до обговорень?": Кислиця розкритикував Радбез ООН за безпорадність щодо дій РФ в Україні

Про це він сказав на засіданні Радбезу ООН.

"Ми всі цінуємо свій час, тому дозвольте запитати вас: як наші зустрічі впливають на того, хто посідає місце в Радбезі, передбачене Статутом ООН для іншого суб'єкта, якого вже не існує?" - зауважив Кислиця.

Як відомо, постійним членом Радбезу ООН визначено СРСР, а не РФ.

Постпред зазначив, що ці засідання не впливають ні на безпеку, ні на гуманітарну ситуацію в Україні. При цьому він підкреслив важливість надання допомоги Україні на двосторонньому рівні.

"Невже ви готові звести роль Ради безпеки у вирішенні найтяжчої безпекової кризи на європейському континенті від часів Другої світової війни тільки до обговорень?" - запитав Кислиця.

Також він "наполегливо закликав" Радбез "серйозно зайнятися розв’язанням проблеми сумнівної присутності Росії в цьому залі, яка перешкоджає виконанню Радою її головного обов'язку – підтримання міжнародного миру та безпеки".

Постпред наголосив, що нездатність РБ впливати на війну росії проти України зумовлена тим, що "Рада безпеки продовжує вдавати, ніби Росія є повноправним та легітимним постійним членом".

Він вважає, що роль цього органу не зміниться, "якщо відповідь не буде знайдена найближчим часом".

Довідка: Відповідно до статті 23 Статуту ООН Рада безпеки складається з 15 членів Організації. Китай, Франція, СРСР, Велика Британія та США є постійними членами Радбезу. У свою чергу Росія займає місце постійного члена, адже вважає себе продовжувачкою СРСР.



