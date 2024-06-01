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Міжнародний день захисту дітей: як виникло свято та про що варто пам'ятати

1 червня, 2024 субота
10:00
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Діти - це світле майбутнє кожної країни. Від того, в яких умовах буде розвиватись нове покоління залежить той чи інший шлях розбудови та процвітання країни. Країна буде тільки тоді успішною, наскільки успішним та правильним буде розвиток молодого покоління

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Міжнародний день захисту дітей. Історія свята

"Міжнародний день захисту дітей" в усьому світі святкується щорічно 1 червня.  Свято було засноване в Парижі в листопаді 1949 рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок. 

Вперше "Міжнародний день захисту дітей" відзначався в 1950-му році й охопив 51-ну країну світу.  ООН підтримала таке рішення й проголосила захист прав, життя, здоров'я, духовного розвитку дітей одним із пріоритетних напрямків своєї діяльності.

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Фото: Хмельницька обласна рада

Женевська декларація

Відповідно до Женевської декларації про права дітей, яка була ухвалена в 1924-му році, була також проголошена необхідність соціального захисту прав дитини.  Декларація прав дитини була ухвалена 20 листопада 1959 року. У цій декларації було проголошено рівні права дітей у сфері освіти, виховання, соціального забезпечення, духовного та фізичного розвитку.

Декларація прав дитини закликає батьків, уряди та громадські організації, визнавати права дітей та сприяти їхньому забезпеченню.

В Україні свято встановлено "…на підтримку ініціативи Міністерства України у справах сім'ї та молоді, Всеукраїнського комітету захисту дітей, Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна — дітям" та інших громадських організацій…" відповідно до Указу Президента України від 30 травня 1998 року № 568/98.

Як святкують цей день

У цей день влаштовуються різні розважальні програми та заходи для дітей: концерти, конкурси з подарунками тощо.

Загалом цей день варто присвятити дітям — провести з ними якомога більше часу. Чудовим рішенням буде здійснити в цей день маленьку дитячу мрію. 

Свято Міжнародного дня захисту дітей та Дня захисту дітей в Україні традиційно є приводом для збору благодійних коштів, до якого може долучитися кожен небайдужий громадянин. Цього дня необхідно задуматися й про захист власної дитини, адже в сучасному світі для дітей є чимало загроз. Ми можемо захистити своїх малюків, навчивши їх базових принципів. В нашій країні питання захисту дітей стоїть досить гостро, особливо зважаючи на те, що певна кількість українських дітей проживає поблизу зони бойових дій.
 

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