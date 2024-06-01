Міжнародний день захисту дітей: як виникло свято та про що варто пам'ятати
Діти - це світле майбутнє кожної країни. Від того, в яких умовах буде розвиватись нове покоління залежить той чи інший шлях розбудови та процвітання країни. Країна буде тільки тоді успішною, наскільки успішним та правильним буде розвиток молодого покоління
Міжнародний день захисту дітей. Історія свята
"Міжнародний день захисту дітей" в усьому світі святкується щорічно 1 червня. Свято було засноване в Парижі в листопаді 1949 рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок.
Вперше "Міжнародний день захисту дітей" відзначався в 1950-му році й охопив 51-ну країну світу. ООН підтримала таке рішення й проголосила захист прав, життя, здоров'я, духовного розвитку дітей одним із пріоритетних напрямків своєї діяльності.
Фото: Хмельницька обласна рада
Женевська декларація
Відповідно до Женевської декларації про права дітей, яка була ухвалена в 1924-му році, була також проголошена необхідність соціального захисту прав дитини. Декларація прав дитини була ухвалена 20 листопада 1959 року. У цій декларації було проголошено рівні права дітей у сфері освіти, виховання, соціального забезпечення, духовного та фізичного розвитку.
Декларація прав дитини закликає батьків, уряди та громадські організації, визнавати права дітей та сприяти їхньому забезпеченню.
В Україні свято встановлено "…на підтримку ініціативи Міністерства України у справах сім'ї та молоді, Всеукраїнського комітету захисту дітей, Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна — дітям" та інших громадських організацій…" відповідно до Указу Президента України від 30 травня 1998 року № 568/98.
Як святкують цей день
У цей день влаштовуються різні розважальні програми та заходи для дітей: концерти, конкурси з подарунками тощо.
Загалом цей день варто присвятити дітям — провести з ними якомога більше часу. Чудовим рішенням буде здійснити в цей день маленьку дитячу мрію.
Свято Міжнародного дня захисту дітей та Дня захисту дітей в Україні традиційно є приводом для збору благодійних коштів, до якого може долучитися кожен небайдужий громадянин. Цього дня необхідно задуматися й про захист власної дитини, адже в сучасному світі для дітей є чимало загроз. Ми можемо захистити своїх малюків, навчивши їх базових принципів. В нашій країні питання захисту дітей стоїть досить гостро, особливо зважаючи на те, що певна кількість українських дітей проживає поблизу зони бойових дій.
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