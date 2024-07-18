18 липня - Міжнародний день Нельсона Мандели
День Мандели — це глобальний заклик до дії, який прославляє ідею про те, що кожна людина має силу змінити світ, здатність вплинути на глобальні процеси в соціумі
Цей день офіційно оголошено Організацією Об'єднаних Націй у листопаді 2009 року.
День Мандели задуманий не як державне свято, а як день, присвячений спадщині Нельсона Мандели, колишнього президента Південної Африки, та його цінностей у вигляді волонтерства та громадських робіт.
"Нельсон Мандела 67 років виборював соціальну справедливість. Для нас буде честю, якщо такий день зможе об'єднати людей у всьому світі для боротьби з бідністю та сприянню миру, примиренню та культурному розмаїттю", — йдеться у заяві, опублікованій від імені Мандели.
На відзначення першого всесвітнього святкування Дня Мандели 18 липня 2009 року, 91-річчя Мандели, Фонд Нельсона Мандели організував серію освітніх, мистецьких виставок, благодійних та волонтерських заходів та концерт у Radio City Music Hall.
У листопаді 2009 року Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй офіційно оголосила 18 липня "Міжнародним днем Нельсона Мандели".
У 2014 році Генеральна Асамблея ООН заснувала Премію Нельсона Мандели, п'ятирічну нагороду, яка присуджується тим, хто присвятив своє життя служінню людству.
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