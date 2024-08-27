"На Курщині треба створити органи влади росіян під наглядом України": російський опозиціонер Пономарьов оцінив можливість народного руху в РФ

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Якщо ми кажемо про перемогу, то треба на цих територіях (Курська область, - ред.) створювати власні органи влади, ну органи влади росіян, які союзні до України, і які будуть це робити в партнерстві і під наглядом України. Щодо мене особисто, то, звичайно, я вважаю, що це буде неправильно, якщо людина з інших регіонів російських, а я був представником Новосибірську багато років у Москві, представник Сибіру. Буде неправильно, якщо це будемо робити ми, ми можемо це побудувати і З’їзд народних депутатів саме був створений з самого початку, щоб будувати цю нову владу, нове законодавство, нові правила гри, правоохорону, люстрацію провести. Але є люди з Курщини, і вони є в складі з’їзду народних депутатів, ми знаємо багато людей, які можуть бути там безпосередньо, і треба зараз створювати там самоврядування, ми можемо це зробити. Багато депутатів готові видвинутись на територію Курщини хоч завтра, головне, щоб Україні це було потрібно, щоб українське політичне керівництво казало: "Так, ми цього хочемо", - вважає Пономарьов.

Також він висловив свою думку щодо того, що можливий у Росії народний рух, готовий повстати проти влади.

"Я не вірю в народний рух саме зараз у Росії. Я не вірю, бо люди не вірять, що вони спроможні хоч щось змінити. Навіть офіційна соціологія показує, що багато людей налаштовані проти центральної влади, проти Путіна, тобто вони терплять, але не готові щось робити. Зараз наша цільова аудиторія - це еліти. Еліти розуміють, що це глухий кут, еліти розуміють, що вони втрачають гроші, вони розуміють, що це небезпека, вони розуміють, що цю війну виграти не можна. І саме вони можуть створити новий заколот, вирушити проти Путіна. В народний рух я вірю після змін. Нам потрібно йти виключно до Москви, те, що робив пан Пригожин, він робив, бо він знав, що потрібно робити в Росії. Треба дійти до Москви, і зараз те, що ми спостерігаємо на Курщині, що ніхто її захищати не буде, взагалі там ніхто не готовий захищати свою територію, це не Україна. Треба вдарити по Москві, але треба, звичайно, щоб це робили легіон “Свобода Росії”, інші добровольці підрозділи. Треба доростити їх саме трохи, щоб вони були спроможні це зробити, не так багато, чого треба ще зробити в цьому напрямі", - вважає опозиціонер.

Україна взяла під контроль 1294 кв. км у Курській області

Від початку військової операції ЗСУ на Курщині українські військові під контроль 100 населених пунктів, 1294 кв. км.

"Станом на сьогодні ми продовжуємо просуватися вперед, завдавати російським військам втрат у живій силі та техніці", - заявив головнокомандувач.

Крім цього, завдяки успішним діям ЗСУ в полон вже взято 594 військовослужбовці РФ.