У РФ ексвагнерівця вперше засудили до довічного ув'язнення: повернувшись з війни в Україні, він вбив трьох людей

Про це пише російське медіа "Верстка".

Зазначається, що відповідний вирок ексвагнерівцю виніс суд у Пермі. Ймовірно, це перший відомий випадок довічного вироку учаснику війни в Україні, що повернувся до Росії.

Про затримання Старікова повідомляв місцевий слідчий комітет, не уточнюючи його імені, факту участі у війні та інформації про минулі судимості.

У повідомленні відомства йдеться, що у червні 2023 року Старіков був у гостях у знайомих: двох чоловіків та жінки. Під час сварки, що виникла через давній конфлікт, він забив їх на смерть "невстановленим тупим предметом" і втік.

Тіла загиблих знайшла господарка квартири лише через п'ять днів.

У рішенні суду йдеться, що Стариков завдав кожній із трьох жертв від 18 до 22 ударів монтировкою по голові та тілу. Спочатку він хотів просто побити знайомих, але в процесі побиття вирішив їх убити.

Суд як пом'якшувальні обставини врахував участь Старикова в бойових діях, захворювання, наявність нагород ПВК Вагнера та медалі "За відвагу", а також "протиправність поведінки потерпілих".

У рішенні суду зазначається, що Старіков з 2021 року страждав на розлади особистості, а на війні отримав осколкове поранення, яке начебто викликало руйнування суглобів опорно-рухового апарату.

"Верстка" додає, що захист Старикова називав винесений йому вирок надмірно суворим і заявляв, що вагнерівець скоїв злочин через отриману контузію. Адвокат вказував на необхідність проходження тривалого лікування та реабілітації як учасника бойових дій. Проте суд залишив вирок у силі.