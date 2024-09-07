Зеленський обговорив відновлення української енергосистеми з прем'єркою Італії Мелоні

Про це повідомив Зеленський у телеграмі.

"На полях форуму "Амброзетті" провів зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Відновлення та відбудова України, зокрема енергетичної системи, – одне з тих питань, які обговорили під час зустрічі", - написав він.

Президент підкреслив, що Україна цінує рішення Італії прийняти наступну Конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться 2025 року.

Також лідери говорили про реалізацію Формули миру. Італія бере активну участь в імплементації кожного пункту.

"Дякую Джорджії Мелоні та італійському народу за підтримку й спільну роботу з відновлення справедливого миру", - резюмував Зеленський.