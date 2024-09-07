Зеленський обговорив відновлення української енергосистеми з прем'єркою Італії Мелоні
На полях форуму "Амброзетті" президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Лідери обговорили відновлення української енергетики
Про це повідомив Зеленський у телеграмі.
"На полях форуму "Амброзетті" провів зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Відновлення та відбудова України, зокрема енергетичної системи, – одне з тих питань, які обговорили під час зустрічі", - написав він.
Президент підкреслив, що Україна цінує рішення Італії прийняти наступну Конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться 2025 року.
Також лідери говорили про реалізацію Формули миру. Італія бере активну участь в імплементації кожного пункту.
"Дякую Джорджії Мелоні та італійському народу за підтримку й спільну роботу з відновлення справедливого миру", - резюмував Зеленський.
- На полях форуму "Амброзетті" в Черноббіо президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками бізнесу Італії – понад 30 провідних компаній із різних галузей економіки.
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