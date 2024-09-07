Зеленський зустрівся з представниками бізнесу Італії: обговорили повоєнну відбудову України

Про це повідомляє пресслужба президента.

Зеленський подякував італійським підприємцям за те, що вони розвивають свої проєкти в Україні вже зараз. Він також відзначив компанії, які надають українським партнерам енергообладнання, зокрема і як гуманітарну допомогу.

Під час зустрічі обговорили повоєнну відбудову України. Президент наголосив, що треба буде не просто відновлювати, а будувати якісно нову економіку та сучасну інфраструктуру.

"Реконструкція України має передбачати впровадження інноваційних технологій та новітньої інфраструктури", – зауважив Зеленський.

Президент зазначив, що італійський бізнес може зацікавити співпраця з Україною насамперед в оборонному виробництві, машинобудуванні, енергетиці, аерокосмічній та ІТ-галузі.