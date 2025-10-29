Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Новини AB InBev Efes Ukraine провела Тиждень відповідального споживання пива
Новини компаній

AB InBev Efes Ukraine провела Тиждень відповідального споживання пива

Олена Чернінька
29 жовтня, 2025 середа
12:26
Новини AB InBev Efes Ukraine

З 29 вересня по 5 жовтня AB InBev Efes Ukraine провела активності в межах Тижня відповідального споживання пива

Зміст

З 29 вересня по 5 жовтня AB InBev Efes Ukraine провела активності в межах Тижня відповідального споживання пива — глобальної ініціативи, яка вже понад десять років реалізується в усьому світі.
 

Компанія розуміє свою роль у формуванні культури відповідального споживання алкоголю та прагне скоротити випадки зловживання ним. Ми вважаємо, що надмірне споживання алкоголю шкодить нашим споживачам, колегам, суспільству й бізнесу. Саме тому ми варимо пиво з різним вмістом алкоголю — від 0% до 8%. Це дозволяє пропонувати споживачу пиво відповідно до особистих уподобань та під різні події. Ми створюємо бренди, які об’єднують людей, щоб робити світ кращим — як сьогодні, так і через 100 років. 
 

Один із ключових напрямів нашої стратегії — розвиток категорії безалкогольного пива. Наразі у продуктовому портфелі компанії — шість позицій, включаючи новинки 2025 року: Lowenbrau Original Alkoholfrei 0 та Біле Alco 0 зі смаком грейпфрута. Наші напої створені з традиційних інгредієнтів - води, солоду, хмелю та дріжджів, що становлять основу пива, а  унікальні додаткові складники надають кожному сорту його неповторний характер. Компанія використовує сучасні технології виробництва безалкогольного пива, зокрема мембранну фільтрацію та вакуумну дистиляцію, які дозволяють зберегти глибину смаку, аромат і структуру напою.
 

У межах Тижня відповідального споживання пива команда продажів спільно з працівниками офісів та броварень провела «День в полях» — відвідувала торгові точки, завантажувала холодильне обладнання, перевіряла цінники та приймала замовлення. Співробітники нагадували продавцям про обов’язкову перевірку документів, що підтверджують повноліття покупців, а також розповсюджували брендовані наліпки й екоторбинки, які містили нагадування, що алкоголь — напій для 18+. Ініціатива була спрямована на підвищення обізнаності продавців щодо відповідального продажу алкоголю.
Крім зовнішніх активностей, компанія реалізувала й внутрішні ініціативи: було проведено освітній вебінар і інтерактивний квіз для співробітників. Це дозволило посилити залучення команди до теми відповідального споживання алкоголю та зробити кожного працівника амбасадором цієї культури.
 AB InBev Efes Ukraine

AB InBev Efes Ukraine, фото: AB InBev Efes Ukraine

Напрямки роботи компанії в межах просування культури відповідального споживання пива
 

1. Протидія кермуванню в стані алкогольного сп’яніння.
AB InBev Efes Ukraine реалізує кампанію «Випив? За кермо не сідай!», яка охоплює автошколи, де для майбутніх водіїв проводяться тренінги та інтерактивні заняття. Зокрема, компанія передала партнерам спеціальні навчальні матеріали та понад 500 пар окулярів Drunk Busters, що імітують стан алкогольного сп’яніння, для використання під час навчання водіїв.
 

2. Розвиток широкого продуктового портфеля.
У продуктовій лінійці — як алкогольні, так і безалкогольні сорти пива, таким чином споживач може обирати варіант, що відповідає його потребам і контексту.
 

3. Прозорість маркування.
На етикетках продукції компанії міститься чітка інформація про склад, харчову цінність і вміст алкоголю, що дозволяє приймати свідомі рішення.
 

4. Популяризація фудпейрингу.
Компанія просуває культуру поєднання пива з їжею — як у ресторанах, так і вдома. Це новий рівень гастрономічного досвіду, який чудово доповнюється алкогольним чи безалкогольним пивом.
 AB InBev Efes Ukraine

AB InBev Efes Ukraine, фото: AB InBev Efes Ukraine

Відповідальність у комунікації


Усі маркетингові та комерційні активності компанії відповідають положенням Кодексу відповідального маркетингу та комерційних комунікацій. Цей внутрішній документ базується на міжнародних практиках і регулює просування алкогольної та безалкогольної продукції компанії виключно серед повнолітньої аудиторії.
AB InBev Efes Ukraine вважає розвиток культури відповідального споживання алкоголю невіддільною частиною сталого розвитку — як для громад і партнерів, так і для бізнесу. Завдяки таким ініціативам споживачі мають змогу робити більш свідомий вибір під час святкування радісних моментів, вартих більшого.

Фудпейрінг - мистецтво поєднання смаків та ароматів, які приносять задоволення після трапези.

Теги:
Читайте також:
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
27 жовтня, 2025 понедiлок
Війна ще два-три роки. Чому про це публічно говорить Туск, а не Зеленський? 
Арсеній Яценюк на КБФ
Автор Євген Козярін
26 жовтня, 2025 неділя
Путін точно буде проводити ескалацію і відповіддю має бути подвійна ескалація, - Яценюк
Попасна
Автор Анатолій Буряк
26 жовтня, 2025 неділя
Від казкового збагачення на ЗСУ до повного зникнення: військовий описав сім етапів деградації кожного міста, до якого наближається лінія фронту, й закликав мобілізуватися
Київ
+9.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.78
    Купівля 41.78
    Продаж 42.25
  • EUR
    Купівля 48.61
    Продаж 49.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
29 жовтня
12:40
Дональд Трамп
Трамп запросив до США лідерів Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану, - Reuters
12:17
Оновлено
Покровськ
РФ зуміла затягнути в Покровськ не одну сотню піхотинців, ситуація на межі критичної, - DeepState
12:05
OPINION
Трамп і Сі: Війна в Україні навряд чи буде серед перших тем зустрічі у Сеулі
11:58
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
У трьох регіонах України є знеструмлені споживачі: ситуація в енергосистемі 29 жовтня
11:49
Оновлено
Мирноград
Угруповання військ "Схід" назвало обмовкою інформацію, що росіяни зайшли в Мирноград
11:40
Ексклюзив
ЗСУ
Коли нервова система виснажена, страх зростає: офіцер групи психологічного відновлення про завдання психологів на війні
11:26
Ексклюзив
путін
Наразі Росія бореться за не поразку й можливість вийти з війни хоча б чимось, - політолог Саакян
11:26
погода осінь
Жовтень завершується в Україні теплою погодою: прогноз від Наталки Діденко
10:52
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 29 жовтня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:44
У РФ ліквідовано підполковника ОМОН, причетного до воєнних злочинів у Київській області
10:36
Ексклюзив
У львівському підрозділі БпЛА "Тінь Лева" оголосили набір добровольців
Етапи навчання операторів дронів: у НГУ розповіли деталі
10:08
Метт Вітакер
Низка країн зобовʼязалася зробити внески на $2 млрд для ініціативи PURL з допомоги України, – посол США Вітакер
10:07
Оновлено
втрати окупантів
РФ втратила 1150 військових, 4 танки й 20 артсистем за добу війни в Україні
10:01
OPINION
Путінський режим — це "царська" модель, де війна тримає владу
09:35
Оновлено
негода в Одесі
Ексмеру Одеси Труханову повідомили про підозру
09:31
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
"Думаю, що ми отримаємо дуже хороший результат для всього світу", - Трамп про зустріч із Сі 30 жовтня
09:22
Ексклюзив
підземне сховище газу
Ризик, що Україна залишиться без тепла під час опалювального сезону, найменший, - нардеп Кучеренко
09:02
енергетика
РФ ударила по енергообʼєкту на Одещині: майже 27 тис. домівок залишилися без світла
08:51
Дональд Трамп
Трампу у Південній Кореї подарували копію золотої корони
08:18
Ексклюзив
Покровськ
Зараз евакуюватись з Покровська вже майже неможливо, - волонтер Жилєнков
08:09
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 148 бойових зіткнень: найактивніше росіяни атакували на Покровському напрямку
08:02
OPINION
Чому "Нобелівку" варто було б віддати НАТО
07:44
Огляд
Бійці 105-ї бригади ТрО знищили російський БПЛА "Герань-2" на Харківщині
Перефарбовують "шахеди" у "герань" та ремонтують російську техніку: чим займається білоруський Гомсєльмаш, чиї активи націоналізувала Україна
07:38
Майк Джонсон
"Добре проводить час, тролячи демократів": спікер Джонсон каже, що не бачить шляхів третього балотування Трампа
07:31
Огляд
винищувачі JAS 39 Gripen
Літаки майбутнього: чи доведеться на 150 шведських Gripen чекати десятиліттями. Пояснюємо
07:00
Огляд
вибори у Нідерландах
Повернення Вілдерса: як критик допомоги Києву та мігрантів знову кидає виклик політиці Нідерландів і чим це обернеться для України
06:55
ВПК КНДР (Північної Кореї)
КНДР випробувала крилату ракету перед поїздкою Трампа до Південної Кореї
06:21
Індія росія прапор
РФ та Індія уклали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків
05:53
Путін в Кремлі
"Більш рішучий продовжувати війну": NBC пише, що розвідка США не бачить ознак готовності РФ до миру
05:25
електроенергія
У РФ хочуть підвищити ціни на електрику, аби вивільнити більше коштів на війну проти України, - ЦПД
00:38
Дмитро Слинько. Джерело: ЦВК
ЦВК зареєструвала нардепом Дмитра Слинька від "Слуги народу"
2025, вiвторок
28 жовтня
23:40
"Орешник"
У Лукашенка відповіли, коли чекають в Білорусі "Орешник"
23:00
Ексклюзив
Олег Рибачук
Росії не вдасться виграти у війні на виснаження в України, яку підтримує ЄС, - політик Рибачук
22:57
Ексклюзив
путін
Стратегія Росії - показати готовність до ядерної війни: Путін на межі виснаження, - генерал Маломуж
21:58
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
В Естонії поблизу військової бази знищили невідомий БПЛА
21:38
Ексклюзив
Олег Рибачук
Якщо санкції США та військова підтримка України продовжаться - це зможе змусити Путіна до перемовин, - політик Рибачук
21:30
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
Ізраїльська авіація завдала серії ударів по Газі
20:58
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував програму контрольованого експорту української зброї
20:26
Ексклюзив
підземне сховище газу
Тривожний дзвінок - нам потрібно більше газу, ніж заявляли: нардепка Совсун про опалювальний сезон
20:16
Ніколас Мадуро
США намагались завербувати пілота президента Венесуели Мадуро, - AP
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV