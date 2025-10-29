AB InBev Efes Ukraine провела Тиждень відповідального споживання пива

З 29 вересня по 5 жовтня AB InBev Efes Ukraine провела активності в межах Тижня відповідального споживання пива — глобальної ініціативи, яка вже понад десять років реалізується в усьому світі.



Компанія розуміє свою роль у формуванні культури відповідального споживання алкоголю та прагне скоротити випадки зловживання ним. Ми вважаємо, що надмірне споживання алкоголю шкодить нашим споживачам, колегам, суспільству й бізнесу. Саме тому ми варимо пиво з різним вмістом алкоголю — від 0% до 8%. Це дозволяє пропонувати споживачу пиво відповідно до особистих уподобань та під різні події. Ми створюємо бренди, які об’єднують людей, щоб робити світ кращим — як сьогодні, так і через 100 років.



Один із ключових напрямів нашої стратегії — розвиток категорії безалкогольного пива. Наразі у продуктовому портфелі компанії — шість позицій, включаючи новинки 2025 року: Lowenbrau Original Alkoholfrei 0 та Біле Alco 0 зі смаком грейпфрута. Наші напої створені з традиційних інгредієнтів - води, солоду, хмелю та дріжджів, що становлять основу пива, а унікальні додаткові складники надають кожному сорту його неповторний характер. Компанія використовує сучасні технології виробництва безалкогольного пива, зокрема мембранну фільтрацію та вакуумну дистиляцію, які дозволяють зберегти глибину смаку, аромат і структуру напою.



У межах Тижня відповідального споживання пива команда продажів спільно з працівниками офісів та броварень провела «День в полях» — відвідувала торгові точки, завантажувала холодильне обладнання, перевіряла цінники та приймала замовлення. Співробітники нагадували продавцям про обов’язкову перевірку документів, що підтверджують повноліття покупців, а також розповсюджували брендовані наліпки й екоторбинки, які містили нагадування, що алкоголь — напій для 18+. Ініціатива була спрямована на підвищення обізнаності продавців щодо відповідального продажу алкоголю.

Крім зовнішніх активностей, компанія реалізувала й внутрішні ініціативи: було проведено освітній вебінар і інтерактивний квіз для співробітників. Це дозволило посилити залучення команди до теми відповідального споживання алкоголю та зробити кожного працівника амбасадором цієї культури.



AB InBev Efes Ukraine, фото: AB InBev Efes Ukraine

Напрямки роботи компанії в межах просування культури відповідального споживання пива



1. Протидія кермуванню в стані алкогольного сп’яніння.

AB InBev Efes Ukraine реалізує кампанію «Випив? За кермо не сідай!», яка охоплює автошколи, де для майбутніх водіїв проводяться тренінги та інтерактивні заняття. Зокрема, компанія передала партнерам спеціальні навчальні матеріали та понад 500 пар окулярів Drunk Busters, що імітують стан алкогольного сп’яніння, для використання під час навчання водіїв.



2. Розвиток широкого продуктового портфеля.

У продуктовій лінійці — як алкогольні, так і безалкогольні сорти пива, таким чином споживач може обирати варіант, що відповідає його потребам і контексту.



3. Прозорість маркування.

На етикетках продукції компанії міститься чітка інформація про склад, харчову цінність і вміст алкоголю, що дозволяє приймати свідомі рішення.



4. Популяризація фудпейрингу.

Компанія просуває культуру поєднання пива з їжею — як у ресторанах, так і вдома. Це новий рівень гастрономічного досвіду, який чудово доповнюється алкогольним чи безалкогольним пивом.



AB InBev Efes Ukraine, фото: AB InBev Efes Ukraine

Відповідальність у комунікації



Усі маркетингові та комерційні активності компанії відповідають положенням Кодексу відповідального маркетингу та комерційних комунікацій. Цей внутрішній документ базується на міжнародних практиках і регулює просування алкогольної та безалкогольної продукції компанії виключно серед повнолітньої аудиторії.

AB InBev Efes Ukraine вважає розвиток культури відповідального споживання алкоголю невіддільною частиною сталого розвитку — як для громад і партнерів, так і для бізнесу. Завдяки таким ініціативам споживачі мають змогу робити більш свідомий вибір під час святкування радісних моментів, вартих більшого.

Фудпейрінг - мистецтво поєднання смаків та ароматів, які приносять задоволення після трапези.