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Адвокати Костянтина Жеваго повідомляють про відсутність підстав для заочного обрання йому запобіжного заходу

9 вересня, 2024 понедiлок
11:26
Новини Костянтин Жеваго

Адвокати підприємця, інвестора і мецената Костянтина Жеваго раніше вже повідомляли про обрання йому Вищим антикорупційним судом (ВАКС) запобіжного заходу в порядку ч. 6 ст. 193 КПК і висловлюють серйозну стурбованість щодо цього незаконного та абсурдного рішення, яке, на жаль, не було скасоване Апеляційною палатою ВАКС

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Адвокати підприємця, інвестора і мецената Костянтина Жеваго раніше вже повідомляли про обрання йому Вищим антикорупційним судом (ВАКС) запобіжного заходу в порядку ч. 6 ст. 193 КПК. і висловлюють серйозну стурбованість щодо цього незаконного та абсурдного рішення, яке, на жаль, не було скасоване Апеляційною палатою ВАКС.

"Підстави для заочного обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно пана Жеваго відсутні, і такі дії правоохоронних органів та суду є неправомірними. Місцезнаходження Костянтина Жеваго було і є відомим слідству. Детективи та прокурори мають його адресу та контакти і перебувають в постійній комунікації з  паном Жеваго. Більш того, одразу після ухвалення рішення ВАКС 10 липня 2024 року, детектив НАБУ та прокурор САП особисто брали участь у 11-годинному допиті Костянтина Жеваго у Франції, який відбувся 11 липня 2024 року, ставили питання та мали можливість особисто поспілкуватись з паном Жеваго", - йдеться в заяві адвокатів.

Захисники Жеваго підкреслюють, що з огляду на ці обставини, постанова того ж самого детектива НАБУ про оголошення Костянтина Жеваго у міжнародний розшук є абсолютно необгрунтованою та абсурдною: детективи вже понад рік здійснюють процесуальні та слідчі дії за участі пана Жеваго із залученням французьких правоохоронців. Таким чином, НАБУ вводить в оману суд та суспільство, заявляючи про неможливість розслідування за участі Костянтина Жеваго. 

"Запобіжний захід було обрано без наявності доказів причетності пана Жеваго до інкримінованого йому правопорушення. До того ж позиція сторони обвинувачення базується лише на свідченнях однієї особи, яка уклала угоду з прокурором і є зацікавленою у збереженні власного вироку.  Ця особа навіть не є свідком у даній справі, про що і було наголошено прокурором у судовому засіданні", - повідомляє сторона захисту.

За словами адвокатки пана Жеваго Наталії Пушиної, обрання запобіжного заходу було здійснено з порушенням прав пана Жеваго. Зокрема, детективи не надали йому ані клопотання, ані документи, якими обґрунтовується необхідність обрання запобіжного заходу, а суд в свою чергу не допустив його до участі в судових засіданнях, хоча це передбачено Кримінальним процесуальним кодексом,  Крім того, від початку досудового розслідування захисту не надають доступ до матеріалів кримінального провадження, яке триває вже більше року, і в якому деякі фігуранти вже мають вирок. 

“Я ще раз наголошую, що Костянтин Жеваго ніколи не переховувався від слідства та суду, завжди інформував про своє місцезнаходження, був готовий співпрацювати і співпрацює зі слідством. Він регулярно ініціює та бере участь у слідчих та процесуальних діях, демонструючи відкритість до співпраці з українськими правоохоронцями”, - додала адвокатка.

Сторона захисту вкотре фіксує порушення прав пана Жеваго з боку НАБУ,  САП та ВАКС. Свавілля з боку правоохоронних органів свідчить про слабкість їхньої позиції у справі та відсутність будь-яких підстав для його арешту, а також формальний підхід суду до розгляду клопотання прокурора. “Ми знову наголошуємо, що пан Жеваго не має жодного відношення до інкримінованих йому звинувачень”, - підкреслила Наталія Пушина.

Адвокати також закликають суддів, детективів НАБУ та прокурорів САП дотримуватись українського законодавства, діяти в рамках КПК, забезпечувати неупередженість та прозорість слідчих і процесуальних дій, а також не порушувати конституційні права їхнього клієнта, зокрема його право на захист, справедливий та неупереджений суд. Вони наголошують, що такі неправомірні дії суперечать судовій практиці Європейського суду з прав людини, до якого вони планують звернутися.

Теги:
НАБУ
Костянтин Жеваго
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