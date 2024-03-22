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Авдіївку можна було утримувати за двох складових: командир 3-ї штурмової бригади Білецький на Київському безпековому форумі

22 березня, 2024 п'ятниця
15:29
Війна з Росією На фото: Андрій Білецький

Полковник Андрій Білецький, командир Третьої окремої штурмової бригади у складі Сухопутних військ ЗСУ, під час виступу на Київському безпековому форумі зазначив, що при вирішенні двох складових, в яких Росія домінує, авіаційної та артилерійської, можна було утримати Авдіївку

Про це він розповів під час трансляції форуму в етері Еспресо.

"Третя штурмова бригада зараз перебуває на Авдіївському напрямку, куди була заведена перед виходом українських військ з Авдіївки й виконувала у тому числі ар'єргардну місію, тобто прикривала вихід військ. Зараз це основний напрям зусиль наступу противника на всьому російсько-українському фронті й, безумовно, ситуація не є простою. За останній час бригаді доводилося стикатися з викликами, яких вона не бачила навіть під час київської кампанії, а тоді підрозділ обороняв безпосередньо Мощун (село у Бучанському районі Київської області), який являвся ключовою точкою в обороні Києва. Одинадцять місяців 2023 року бригада провела бойові дії, спочатку відбиваючи наступ ПВК "Вагнер" під Бахмутом, а потім перейшла в український контрнаступ, в якому досягла достатньо значних успіхів", - зауважив полковник.

За його словами, сьогоднішня кампанія найскладніша. Щодо складнощів, то зазначив, що противник почав воювати на порядок ресурсніше.

"Періодично мене питають, чи можна було утримувати Авдіївку тими силами, які були, і я скажу, що так, це було можливо за двох складових. Якби можна було вирішити дві компоненти, у яких Росія є повністю домінуючою. Це авіаційна компонента і це артилерійський терор. Авіаційна компонента може бути вирішена за допомогою більшої кількості комплексів сучасної ППО. А щодо артилерійської компоненти, то тут треба говорити не тільки про снаряди, боєприпаси, про які у нас всі говорять, але також і про проблему кількості стволів на кілометр фронту, бо це дуже важлива складова. А також говорити й про нові комплекси контрбатарейної боротьби, які дають серйозну перевагу в артилерійській боротьбі. Якби українська армія, маючи те співвідношення сил, яке було на той час, а для розуміння у пік наступу на Авдіївку було 7 росіян до 1 українського бійця, то можна було б тримати місто у такій ситуації при можливості вирішення цих двох величезних проблем", - прокоментував командир 3-ї окремої штурмової бригади.

Андрій Білецький додав, що це ті проблеми, які ще не вирішені, і залишаються для українських оборонців критично важливими. Ситуація є вкрай непростою, хоча ознаки стабілізації зараз однозначно присутні. Українські війська роблять все можливе і неможливе, аби зупинити росіян під Авдіївкою, і про це можна говорити, як про доконаний факт.

  • 22 березня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк  повідомив, що росіяни роблять все, щоб продовжувати наступ на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, тому висновок про сповільнення дій окупантів робити зарано.
  • Також командувач Сухопутних військ ЗСУ  заявив, що Росія створює нове угруповання в понад 100 тис. військових. За його словами, є ймовірність наступу ворога влітку на одному з напрямків
Теги:
зброя
ППО
Київщина
Андрій Білецький
Донеччина
Авдіївка
українське вино
ЗСУ загиблі
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