Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ створює 100-тисячне угруповання військ: командувач Сухопутних військ ЗСУ Павлюк розповів про ймовірність наступу ворога

РФ створює 100-тисячне угруповання військ: командувач Сухопутних військ ЗСУ Павлюк розповів про ймовірність наступу ворога

22 березня, 2024 п'ятниця
15:27
Війна з Росією Олександр Павлюк

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання в понад 100 тис. військових. За його словами, є ймовірність наступу ворога влітку на одному з напрямків

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

"Російські плани нам до кінця не відомі. Тільки відомі ті дані, що в них є, що вони створюють. Вони створюють угруповання, понад 100 тисяч", - сказав Павлюк.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ зазначив: це необов’язково може бути наступ. Він додав, що росіяни, можливо, поповнюватимуть свої підрозділи, які втрачають боєздатність.

"Але така ймовірність є, що до початку літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків", - наголосив він.

Водночас Павлюк підкреслив: "Це поки що максимально важкі прогнози, що такий наступ буде. Я думаю, ми все зробимо для того, щоб максимально завдати втрат противнику таких, що ми зараз і робимо, щоб усі їхні ресурси, які вони формують, були залучені на той час до бою. Але ми готуємося до можливого різного розвитку ситуації".

  • 22 березня Павлюк повідомив, що росіяни роблять все, щоб продовжувати наступ на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, тому висновок про сповільнення дій окупантів робити зарано.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
Читайте також:
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
22 березня, 2024 п'ятниця
США закликали Україну припинити атаки на російську енергетику та НПЗ, - FT
Едін Джеко та Олександр Зубков (праворуч), Боснія - Україна
21 березня, 2024 четвер
Боснія і Герцеговина - Україна 1:2: онлайн-трансляція гри плей-офф Євро-2024
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
21 березня, 2024 четвер
Нові дані про російські ракети Х-101: аналіз детонації бойових частин у Києві. Колонка Сергія Згурця
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.67
    Купівля 38.67
    Продаж 39.17
  • EUR
    Купівля 41.98
    Продаж 42.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
22 березня
15:45
робот Magurus Wolf R1
Після атаки РФ на Одещині пожежу разом з надзвичайниками гасив робот
15:43
Анонс
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
15:36
Оновлено
Атака РФ на Запоріжжя: серед загиблих – дитина, кількість поранених зросла до 20
15:35
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Розкол між Зеленським та "Слугами народу". Як Банкова втрачає контроль над монобільшістю?
15:29
На фото: Андрій Білецький
Авдіївку можна було утримувати за двох складових: командир 3-ї штурмової бригади Білецький на Київському безпековому форумі
15:28
Литва передала Україні системи для боротьби з безпілотниками
15:26
дощ
Наталка Діденко розповіла, де вихідними пройдуть дощі та коли похолодає
15:25
Арсеній Яценюк на КБФ
Наше звернення до всього цивілізованого світу - Україна повинна перемогти, дайте зброю, - Арсеній Яценюк на КБФ
15:07
Оновлено
світло
На Донеччині, Кіровоградщині та Сумщині скасували графіки відключення світла, запроваджені через атаку РФ
15:01
Серіал "Дім Дракона"
Другий сезон "Дому дракона": HBO показав два трейлери приквелу до "Гри престолів"
14:58
Ексклюзив
Денис Малюська
Малюська про мобілізацію засуджених: не стосуватиметься осіб, які вчинили певні злочини
14:54
росія прапор занепад
Росіяни агітують сиріт з ТОТ навчатися в академіях "слідчого комітету" РФ, - Спротив
14:36
На фото: Тарас Тополя
Тарас Тополя розповів, як ставиться до російських артистів, які засуджують війну в Україні
14:36
Франція інвестуватиме у військові виробництва на території України, - посол на КБФ
14:32
Роб Бауер
Альянс готовий до можливого конфлікту з Росією, - голова військового комітету НАТО Бауер
14:30
"В Україні скасували вибори, українці не мають права голосу": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 22 березня
14:04
OPINION
Михайло Гончар
США прикривають власну недолугість, забороняючи українцям бити по російських НПЗ
13:58
Оновлено
ДніпроГЕС
ДніпроГЕС зазнала атаки ворога: у Дніпро потрапили нафтопродукти, забруднено ґрунти
13:50
З квітня "Голос України" та "Урядовий кур'єр" публікуватимуть лише офіційні дані Ради та Кабміну, журналістів звільнять
13:34
На фото: Постер фільму "Я, "Побєда" і Берлін"
У США та Канаді покажуть український фільм "Я, "Побєда" і Берлін", знятий за повістю Скрябіна
13:34
Ентоні Блінкен
Блінкен прибув до Ізраїлю: буде наполягати на тимчасовому перемир'ї в Газі
13:17
Маріуполь
У Маріуполі зафіксували переміщення військової гусеничної техніки РФ в бік Бердянська, - Андрющенко
13:17
Ексклюзив
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
РФ застосувала розумну тактику повітряних атак, запущені 20 березня ракети були "розвідниками", - майор запасу НГУ Гетьман
13:05
Міноборони розробляє для саперів протимінне взуття, що захищає від уламків
12:58
Оновлено
санкції проти РФ і Білорусі
Єврокомісія запропонувала запровадити мито на зерно з РФ і Білорусі: у Кремлі відреагували
12:52
Ольга Стефанішина
"Діємо відповідно до найкращих натовських стандартів", - Стефанішина про удари по російських НПЗ
12:36
На фото: Примірник першого видання казок братів Грімм
Рідкісний примірник першого видання казок братів Грімм продали за 215 тис. євро
12:36
Оновлено
Дмитро Пєсков
"Починалося як СВО": у Кремлі заявили, що Росія перебуває у стані війни з Україною
12:27
мобільні мережі телефон андроид
У Харкові через перебої з електрикою про повітряну тривогу повідомлятимуть по телефонах і гучномовцях
12:13
Ракетна атака на об'єкт критичної інфраструктури
Британська розвідка припустила нові удари РФ по критично важливих об'єктах України
12:13
На фото: Кілліан Мерфі
Автор "Гострих картузів" Стівен Найт підтвердив, що Кілліан Мерфі повернеться до ролі
12:03
OPINION
Валерій Чалий
Коли Росія нападе на НАТО?
11:53
Оновлено
Супутникові знімки території довкола ЗАЕС
Українські енергетики відновили роботу пошкодженої лінії живлення ЗАЕС
11:41
Освітні документи в Дії
Дипломи, атестати та свідоцтва: у Дії з'явилися освітні документи
11:17
Олександр Павлюк
РФ використовує всі ресурси, щоб продовжувати наступ, бо сповільнення дасть ЗСУ можливість перехопити ініціативу, - Павлюк
11:09
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ділянка прострілюється з усіх флангів: Згурець пояснив логіку можливого відведення військ у районі Вербового
11:05
відключення електроенергії
Україна залучила аварійну допомогу з Румунії, Словаччини та Польщі: ситуація в енергосистемі станом на 22 березня
11:04
Огляд
міжнародний огляд
Прибутки, отримані від заморожених російських активів, скерують Україні та що нам говорить успіх Путіна на виборах. Акценти світових ЗМІ 22 березня
10:56
На фото: Віталій Козловський
Козловський випустив кліп на пісню "Рубіж", у якому показав свою вагітну дружину
10:52
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія масовано атакувала Україну ракетами й "шахедами" 22 березня: усі подробиці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV