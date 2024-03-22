РФ створює 100-тисячне угруповання військ: командувач Сухопутних військ ЗСУ Павлюк розповів про ймовірність наступу ворога

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

"Російські плани нам до кінця не відомі. Тільки відомі ті дані, що в них є, що вони створюють. Вони створюють угруповання, понад 100 тисяч", - сказав Павлюк.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ зазначив: це необов’язково може бути наступ. Він додав, що росіяни, можливо, поповнюватимуть свої підрозділи, які втрачають боєздатність.

"Але така ймовірність є, що до початку літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків", - наголосив він.

Водночас Павлюк підкреслив: "Це поки що максимально важкі прогнози, що такий наступ буде. Я думаю, ми все зробимо для того, щоб максимально завдати втрат противнику таких, що ми зараз і робимо, щоб усі їхні ресурси, які вони формують, були залучені на той час до бою. Але ми готуємося до можливого різного розвитку ситуації".